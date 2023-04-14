إبراهيموفيتش يستعرض قدراته في تمثيل أفلام الحركة (فيديو)

يذكر أن إبراهيموفيتش عاد مرة أخرى إلى صفوف المنتخب السويدي، بعد تعافيه من إصابة في الركبة استعدادا لمواجهة بلجيكا في تصفيات بطولة أوروبا 2024، معلنا أنه الماضي والحاضر والمستقبل بالنسبة لفريقه.

كما كشفت صحيفة "لاغازيتا" الإيطالية أن الموسم الحالي سيكون الأخير للنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مع ميلان.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، أنه "من المؤكد أن ميلان لن يقوم بتجديد عقد إبراهيموفيتش، في ظل عدم وجود موعد محدد لعودته للمشاركة في المباريات مع فريقه حتى الآن، واحتمالية غيابه عن مواجهة توتنهام في دوري أبطال أوروبا، لكنه قد يكون حاضرًا في المراحل النهائية والحاسمة في الموسم".

وعاد زلاتان إلى ميلان العام 2020 قادمًا من لوس أنغلوس الأمريكي في صفقة انتقال حر، ويرتبط بعقد مع “الروسونيري” حتى نهاية الموسم الحالي.

يذكر أن إبراهيموفيتش سجل حتى الآن 155 هدفا وصنع 79 أخرى خلال مشاركته في 279 مباراة بالدوري الإيطالي على مدار مسيرته.