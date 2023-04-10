جماهير نيولز أولد بويز تكرم مارادونا وميسي بطريقة رائعة (فيديو)

وانتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل السلبي، إذ يحتل أولد بويز المركز التاسع برصيد 15 نقطة، ويأتي سنترال بالمركز الرابع برصيد 18 نقطة.

وأصبح ميسي بطلا قوميا في الأرجنتين حينما قاد منتخب بلاده للتتويج بكأس العالم قطر 2022.

أولد بويز، الذي مثله ميسي في بداياته وانتقل منه لبرشلونة، كان النادي الذي لعب له مارادونا في نهاية مسيرته في الأرجنتين، وتحديداً في موسم 1993-1994، قبل أن ينتقل لفريقه الأم بوكا جونيورز.

وتأسس النادي الأرجنتيني عام 1903، وكان من بين مؤسسيه كلاوديو نيول، الذي سمي النادي على اسمه.