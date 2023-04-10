جماهير نيولز أولد بويز تكرم مارادونا وميسي بطريقة رائعة (فيديو)
شهد "كلاسيكو روزارينو" الذي جمع فريقي نيولز أولد بويز ضد سنترال في ملعب مارسيلو بيلسا بالأرجنتين، مساء الأحد، قيام جماهير أولد بويز بتنظيم "تيفو" وهتاف خاص بالثنائي دييغو أرماندو مارادونا وليونيل ميسي.
وقام الجمهور برفع بانر ضخم في المدرجات مكتوب عليه "تاريخ كرة القدم ميسي ومارادونا".
وانتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل السلبي، إذ يحتل أولد بويز المركز التاسع برصيد 15 نقطة، ويأتي سنترال بالمركز الرابع برصيد 18 نقطة.
وأصبح ميسي بطلا قوميا في الأرجنتين حينما قاد منتخب بلاده للتتويج بكأس العالم قطر 2022.
أولد بويز، الذي مثله ميسي في بداياته وانتقل منه لبرشلونة، كان النادي الذي لعب له مارادونا في نهاية مسيرته في الأرجنتين، وتحديداً في موسم 1993-1994، قبل أن ينتقل لفريقه الأم بوكا جونيورز.
وتأسس النادي الأرجنتيني عام 1903، وكان من بين مؤسسيه كلاوديو نيول، الذي سمي النادي على اسمه.
وجاء اختيار اسم "أولد بويز" أو الأولاد الكبار، في إشارة للمدرسة التي أنشأها والد المؤسس، وكان يُقصد بالأولاد الكبار المتخرجون في المدرسة، أما عن اللاعبين المتخرجين في مدرسة نادي أولد بويز فهم كثر في تاريخ الكرة الأرجنتينية، ويعد أبرزهم مارسيلو بيلسا، مدرب ليدز يونايتد الإنجليزي السابق.
ونجح بيلسا في قيادة نيولز بويز لنهائي كوبا ليبرتادوريس عام 1992، وللقب الدوري في 1991 و1992، وتكريما له أطلق اسمه على ملعب النادي في 2009.
أما ميسي فقد لعب للفريق الأرجنتيني في الفترة من 1994 حين كان في السابعة من عمره إلى عام 2000 عند انتقاله لبرشلونة في فرق الناشئين.