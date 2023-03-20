ليكيب: باريس سان جيرمان لم يعد متأكدًا من رغبته في تمديد عقد ميسي

كشفت تقارير صحفية أن إدارة باريس سان جيرمان أعادت تفكيرها بشأن إمكانية تجديد تعاقد الأرجنتيني ليونيل ميسي، خاصة بعد مستواه المتراجع الفترة الماضية، وفي ظل الغضب الجماهيري من اللاعب، الذي ظهر جليًّا في مواجهة رين، بالدوري الفرنسي، مساء الأحد.

وفاز فريق رين على مضيفه باريس سان جيرمان 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد، في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الفرنسي.