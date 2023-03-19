لماذا رفض ميسي تحية جماهير باريس سان جيرمان؟ (صور)

يذكر أن أولتراس باريس سان جيرمان أعلن، في وقت سابق، أنه سيطلق صافرات استهجان ضد ميسي، لأن اللاعب يحصل على راتب مرتفع للغاية مقارنة بما يقدمه على أرض الملعب، وفشله بقيادة الفريق للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال عدد من أعضاء ألتراس باريس سان جيرمان: "ميسي يتقاضى الكثير من الأموال، وأكثر مما يقدمه على أرض الملعب، لا نريده في نادينا".

وتعاقد باريس سان جيرمان مع ميسي، في صيف 2021، لكن الفريق خرج معه مرتين على التوالي من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، وكانت المرة الأولى أمام ريال مدريد حيث لم يسجل ميسي ولم يصنع، والثانية أمام بايرن ميونخ.

والموسم الحالي، خسر باريس سان جيرمان على ملعبه أمام النادي البافاري 0/1 قبل أن يفوز بايرن ميونخ على ملعبه 2/0 في الإياب.

ولم يقدم ميسي الكثير في المباراتين، علمًا بأن عقده مع النادي الفرنسي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع فريق باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، وسط تقارير تؤكد انتقاله إلى الهلال السعودي أو العودة إلى برشلونة، أو الرحيل إلى الدوري الأمريكي.