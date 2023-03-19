لماذا رفض ميسي تحية جماهير باريس سان جيرمان؟ (صور)
رفض الأرجنتيني ليونيل ميسي تحية جماهير فريقه باريس سان جيرمان، رغم الخسارة أمام رين في بطولة الدوري الفرنسي.
وتعرض فريق باريس سان جيرمان للهزيمة 2-0 أمام نظيره رين، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الفرنسي.
وجاء غضب ميسي وعدم توجهه لتحية جماهير فريقه بعد الخسارة بثنائية نظيفة، فضلًا عن صافرات الاستهجان التي تعرض لها قبيل المباراة.
ولم يتوجه ميسي إلى تحية الجماهير رغم قيام مبابي وباقي لاعبو الفريق الباريسي بتحية جماهير باريس سان جيرمان.
يذكر أن ردود فعل جماهير فريق باريس سان جيرمان، تباينت خلال استقبال ميسي قبل مواجهة رين.
وقبل انطلاق المباراة، وخلال نطق اسم اللاعب من جانب المذيع الداخلي لملعب "حديقة الأمراء"، أطلقت جماهير باريس سان جيرمان صافرات استهجان عند عرض صورة واسم ليونيل ميسي على شاشة الملعب.
وعلى الجانب الآخر قامت بعض الجماهير المتواجدة في الملعب بالتصفيق لميسي.
وفاز فريق رين على مضيفه باريس سان جيرمان 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وسجل هدفي رين كارل توكو إيكامبي وأرنود كاليموندو في الدقيقتين الأخيرة من الشوط الأول و48.
ورفع رين رصيده إلى 50 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد باريس سان جيرمان عند 66 نقطة في صدارة الترتيب.
وشهدت أيضًا هذه الجولة فوز موناكو على أجاكسيو 2 - صفر، ومونبيلييه على كليرمون فوت 2 - 1 ، وستراسبورغ على أوكسير 2 - صفر، وتعادل تروا مع ستاد بريست 2 - 2 ، ولوريان مع نيس 1-1 .
يذكر أن أولتراس باريس سان جيرمان أعلن، في وقت سابق، أنه سيطلق صافرات استهجان ضد ميسي، لأن اللاعب يحصل على راتب مرتفع للغاية مقارنة بما يقدمه على أرض الملعب، وفشله بقيادة الفريق للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وقال عدد من أعضاء ألتراس باريس سان جيرمان: "ميسي يتقاضى الكثير من الأموال، وأكثر مما يقدمه على أرض الملعب، لا نريده في نادينا".
وتعاقد باريس سان جيرمان مع ميسي، في صيف 2021، لكن الفريق خرج معه مرتين على التوالي من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، وكانت المرة الأولى أمام ريال مدريد حيث لم يسجل ميسي ولم يصنع، والثانية أمام بايرن ميونخ.
والموسم الحالي، خسر باريس سان جيرمان على ملعبه أمام النادي البافاري 0/1 قبل أن يفوز بايرن ميونخ على ملعبه 2/0 في الإياب.
ولم يقدم ميسي الكثير في المباراتين، علمًا بأن عقده مع النادي الفرنسي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.
وينتهي عقد ليونيل ميسي مع فريق باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، وسط تقارير تؤكد انتقاله إلى الهلال السعودي أو العودة إلى برشلونة، أو الرحيل إلى الدوري الأمريكي.