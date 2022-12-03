أهداف مباراة الأرجنتين وأستراليا (فيديو)

سجل ليونيل ميسي الهدف الأول لمنتخب الأرجنتين في شباك نظيره الأسترالي، في المباراة التي تجمعهما، مساء اليوم السبت، على استاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات ثاني مواجهات دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2022.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 35 من تصويبة رائعة بيسراه من داخل منطقة جزاء أستراليا.

وتمكن جوليان ألفاريز من تسجيل الهدف الثاني لصالح منتخب الأرجنتين، في الدقيقة 57.

هدف ألفاريز جاء بعد خطأ فادح من حارس أستراليا، بعدما مرر الكرة بطريقة خاطئة، ليستغلها ألفاريز ويسدد في الشباك.

وقلص النتيحة إنزو فرنانديز، لاعب الأرجنتين، بهدف في مرماه لصالح أستراليا في الدقيقة 77.

وبدأ ليونيل ميسي المباراة الألف في مسيرته الباهرة اليوم السبت خلال مواجهة الأرجنتين ضد أستراليا في دور الستة عشر مع سعيه لإحراز اللقب الوحيد الذي استعصى عليه.