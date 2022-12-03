أهداف مباراة الأرجنتين وأستراليا (فيديو)
سجل ليونيل ميسي الهدف الأول لمنتخب الأرجنتين في شباك نظيره الأسترالي، في المباراة التي تجمعهما، مساء اليوم السبت، على استاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات ثاني مواجهات دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2022.
وجاء الهدف الأول في الدقيقة 35 من تصويبة رائعة بيسراه من داخل منطقة جزاء أستراليا.
وتمكن جوليان ألفاريز من تسجيل الهدف الثاني لصالح منتخب الأرجنتين، في الدقيقة 57.
هدف ألفاريز جاء بعد خطأ فادح من حارس أستراليا، بعدما مرر الكرة بطريقة خاطئة، ليستغلها ألفاريز ويسدد في الشباك.
وقلص النتيحة إنزو فرنانديز، لاعب الأرجنتين، بهدف في مرماه لصالح أستراليا في الدقيقة 77.
وبدأ ليونيل ميسي المباراة الألف في مسيرته الباهرة اليوم السبت خلال مواجهة الأرجنتين ضد أستراليا في دور الستة عشر مع سعيه لإحراز اللقب الوحيد الذي استعصى عليه.
وميسي البالغ من العمر 35 عاما هو هداف الأرجنتين عبر العصور، إذ سجل 93 هدفا ويشارك الآن في مباراته الدولية 169.
وانضم ميسي إلى أكاديمية برشلونة وعمره 13 عاما ليصبح أيضا الهداف التاريخي للنادي الكتالوني برصيد 672 هدفا سجلها في 778 مباراة، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان العام الماضي.
وفي المجمل، أحرز ميسي 788 هدفا في مسيرته.
ويشارك ميسي في كأس العالم للمرة الخامسة، وقال إنها ستكون بطولته الأخيرة، مما يجعل من المهم بالنسبة له الفوز باللقب إذا أراد معادلة إرث سلفه الراحل في ارتداء القميص رقم 10 دييغو مارادونا.
وتأهل منتخب الأرجنتين في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بعد الخسارة أمام السعودية بنتيجة 1/2 والفوز على المكسيك بنتيجة 2/0 والتغلب على بولندا بنفس النتيجة.
وصعد منتخب أستراليا في المركز الثاني للمجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بعد الخسارة أمام فرنسا بنتيجة 1/4 والفوز على تونس بنتيجة 1/0 والتغلب على الدنمارك بنفس النتيجة.