حفلات فيلا نيمار.. لماذا استدعى جيران نجم باريس سان جيرمان الشرطة؟

ويوم الأحد الماضي، احتفل نيمار بعيد ميلاده الحادي والثلاثين في المنزل وسط موسيقى صاخبة مما أثار استياء جيرانه، حتى أنهم كونوا مجموعة على موقع فيسبوك لتحذير بعضهم البعض من حفلات لاعب باريس سان جيرمان.

وذهب بعض سكان بوغيفال إلى حد استدعاء الشرطة للتدخل من أجل خفض مستوى صوت الموسيقى في الحفلة، ولكن دون جدوى في نهاية المطاف.

إذ ذكرت الصحيفة الفرنسية واسعة الانتشار، أن حفلة عيد الميلاد استمرت حتى الساعة 11:45 مساءً على الأقل وتواصلت الأجواء الاحتفالية حتى الساعات الأولى من الصباح.

ويعيش عمدة بوغيفال لوك واتيل بالقرب من منزل نيمار ويصف نجم باريس سان جيرمان بأنه "شخص لا يحترم جيرانه"، وعندما طُلب منه وصف شكل حفلة نيمار من وجهة نظر جيرانه، قال واتيل "إنها ليست مجرد ضوضاء في الخلفية، إنها مزعجة بشكل مذهل".

وعن الحفل الذي أقيم في منزل نيمار حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، قال واتيل "يمكننا تغريمه، ولكن ماذا يمكننا أن نفعل مع شخص لا يأبه بدفع غرامة قدرها 135 يورو مقابل أجره في باريس سان جيرمان؟".