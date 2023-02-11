حفلات فيلا نيمار.. لماذا استدعى جيران نجم باريس سان جيرمان الشرطة؟
أثار صانع الألعاب البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم باريس سان جيرمان، غضب جيرانه بسبب الحفلات العديدة التي يقيمها داخل فيلته في بوغيفال، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.
ومنذ وصوله إلى باريس سان جيرمان في 2017 بعد انتقاله مقابل رقم قياسي بلغ 222 مليون يورو من برشلونة، عاش نيمار في منزل من خمسة طوابق في بوغيفال، وهي ضاحية في مقاطعة إيفلينيس تقع على بعد 15 كيلومترًا فقط من وسط باريس.
ويوم الأحد الماضي، احتفل نيمار بعيد ميلاده الحادي والثلاثين في المنزل وسط موسيقى صاخبة مما أثار استياء جيرانه، حتى أنهم كونوا مجموعة على موقع فيسبوك لتحذير بعضهم البعض من حفلات لاعب باريس سان جيرمان.
وذهب بعض سكان بوغيفال إلى حد استدعاء الشرطة للتدخل من أجل خفض مستوى صوت الموسيقى في الحفلة، ولكن دون جدوى في نهاية المطاف.
إذ ذكرت الصحيفة الفرنسية واسعة الانتشار، أن حفلة عيد الميلاد استمرت حتى الساعة 11:45 مساءً على الأقل وتواصلت الأجواء الاحتفالية حتى الساعات الأولى من الصباح.
ويعيش عمدة بوغيفال لوك واتيل بالقرب من منزل نيمار ويصف نجم باريس سان جيرمان بأنه "شخص لا يحترم جيرانه"، وعندما طُلب منه وصف شكل حفلة نيمار من وجهة نظر جيرانه، قال واتيل "إنها ليست مجرد ضوضاء في الخلفية، إنها مزعجة بشكل مذهل".
وعن الحفل الذي أقيم في منزل نيمار حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، قال واتيل "يمكننا تغريمه، ولكن ماذا يمكننا أن نفعل مع شخص لا يأبه بدفع غرامة قدرها 135 يورو مقابل أجره في باريس سان جيرمان؟".
ويدرس عمدة بوغيفال تقديم شكوى إلى المدعي العام بشأن "الإخلال بالنظام العام بشكل متكرر"، ويأسف واتيل بشدة لعدم وجود حوار بين نيمار وسلطات البلدة التي يعتبرها وطنه منذ ستة أعوام حتى الآن.
وأوضح "نحن لا نراه أبدا. على سبيل المثال، من العار أنه لم يلعب كرة القدم على ملاعب بوغيفال مع الشباب هناك".
ويستعد باريس سان جيرمان لاستضافة بايرن ميونخ، يوم الأحد المقبل، في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، ويعاني بطل فرنسا بالفعل من فقد جهود كيليان مبابي الذي سيغيب لثلاثة أسابيع بسبب إصابة في الفخذ وكذلك من المرجح غياب النجم ليونيل ميسي عن المباراة بعد إصابته خلال الهزيمة 2-1 أمام أولمبيك مرسيليا في مباراة كأس فرنسا يوم الأربعاء الماضي.