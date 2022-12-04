تقرير: غابرييل جيسوس سيخضع لجراحة ويغيب نحو 3 أشهر

ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن غابرييل جيسوس سيغيب عن الملاعب نحو ثلاثة أشهر نظرًا لأنه يحتاج للخضوع لجراحة في ركبته عقب استبعاده من تشكيلة البرازيل المشاركة في كأس العالم في قطر.

وأعلن الاتحاد البرازيلي يوم السبت استبعاد مهاجم آرسنال الإنجليزي والمدافع أليكس تيليس حتى نهاية كأس العالم الحالية بعد تعرضهما للإصابة في مواجهة الكاميرون في ختام منافسات المجموعة السابعة.

وقال الاتحاد في بيان "خضع اللاعبان أليكس تيليس وغابرييل جيسوس لفحوصات بحضور طبيب المنتخب البرازيلي رودريغو لاسمار وأكدت أشعة الرنين المغناطيسي على الركبة اليمنى لهذين اللاعبين حجم إصابتيهما واستحالة تعافيهما في الوقت المناسب للمشاركة في كأس العالم".

وتواجه البرازيل الفائزة بكأس العالم خمس مرات كوريا الجنوبية في دور الستة عشر يوم الاثنين. ويأمل لاعبون برازيليون آخرون في التعافي من الإصابة في الوقت المناسب للانضمام مجددًا إلى الفريق.