تقرير: غابرييل جيسوس سيخضع لجراحة ويغيب نحو 3 أشهر
ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن غابرييل جيسوس سيغيب عن الملاعب نحو ثلاثة أشهر نظرًا لأنه يحتاج للخضوع لجراحة في ركبته عقب استبعاده من تشكيلة البرازيل المشاركة في كأس العالم في قطر.
وأعلن الاتحاد البرازيلي يوم السبت استبعاد مهاجم آرسنال الإنجليزي والمدافع أليكس تيليس حتى نهاية كأس العالم الحالية بعد تعرضهما للإصابة في مواجهة الكاميرون في ختام منافسات المجموعة السابعة.
وقال الاتحاد في بيان "خضع اللاعبان أليكس تيليس وغابرييل جيسوس لفحوصات بحضور طبيب المنتخب البرازيلي رودريغو لاسمار وأكدت أشعة الرنين المغناطيسي على الركبة اليمنى لهذين اللاعبين حجم إصابتيهما واستحالة تعافيهما في الوقت المناسب للمشاركة في كأس العالم".
وتواجه البرازيل الفائزة بكأس العالم خمس مرات كوريا الجنوبية في دور الستة عشر يوم الاثنين. ويأمل لاعبون برازيليون آخرون في التعافي من الإصابة في الوقت المناسب للانضمام مجددًا إلى الفريق.
وقالت محطة "سبورت تي.في" البرازيلية، إنه تم الكشف مساء السبت عن أن مهاجم مانشستر سيتي السابق قد يغيب لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، حيث قيل إنه يحتاج لعملية جراحية في ركبته.
من الواضح أنها مشكلة كبيرة لآرسنال ومديره الفني ميكيل أرتيتا، ولكن حتى الميركاتو الشتوي سيتبين حقيقة خضوعه لمثل هذه الجراحة.
يستأنف آرسنال مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ضد وست هام في الـ26 من ديسمبر/كانون الأول الحالي، ويواجه نيوكاسل ومانشستر يونايتد في يناير.
وخاض جيسوس أول مباراتين في كأس العالم أمام صربيا وسويسرا كبديل قبل أن يبدأ مباراة الكاميرون في ختام مباريات المجموعة السابعة بدور المجموعات في مونديال قطر.
يأتي ذلك في الوقت الذي يتعافى فيه النجم نيمار من إصابة في الكاحل تعرَّض لها في مستهل مشوار البرازيل بالبطولة أمام صربيا وباتت خيارات البرازيل في الدفاع محدودة بعد إصابة تيليس أمام الكاميرون.