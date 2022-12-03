نيمار يتدرب ويقترب من المشاركة في مباراة البرازيل ضد كوريا الجنوبية بدور الـ16 (فيديو)
تدرب المهاجم البرازيلي نيمار مع منتخب بلاده يوم السبت وبات من المتوقع مشاركته في مباراة دور الستة عشر في كأس العالم لكرة القدم أمام كوريا الجنوبية يوم الإثنين بعد إصابته في الكاحل خلال الفوز على صربيا في المباراة الافتتاحية للمونديال.
وقالت شبكة "غلوبو" البرازيلية، إن مهاجم باريس سان جيرمان تدرب بحمل أثقل قليلا مما كان عليه في حمام السباحة والصالة الرياضية في اليومين الماضيين، وشارك في تدريب بدني، ثم تدرب قليلا بالكرة مع زملائه ولا يبدو أنه يشكو من كاحله الأيمن.
وبدا نيمار سعيدا خلال التدريب واتسم بروح الدعابة مع زملائه مما يشير إلى اقترابه من العودة أمام كوريا الجنوبية.
وعلى الرغم من أنهم لم يعلنوا موعدا نهائيا لعودته، لأنهم لا يريدون إجبار اللاعب رقم 10 على العودة سريعا، إلا أن الفريق الطبي وأخصائيي العلاج الطبيعي يعملون بجدية حتى يكون نيمار متاحا لمباراة خروج المغلوب ضد كوريا الجنوبية التي ستقام يوم الإثنين.
وتعتمد مشاركة نيمار على مدى شعوره في الحصص التدريبية القليلة الماضية، لكنه في حالة معنوية جيدة.
وتعاني البرازيل بطلة العالم خمس مرات من غيابات كثيرة في ظل استبعاد المهاجم غابرييل جيسوس والمدافع أليكس تيليس حتى نهاية كأس العالم الحالية في قطر بعد تعرضهما للإصابة في مواجهة الكاميرون في ختام منافسات المجموعة السابعة.
لكن الظهير الأيمن دانيلو تدرب بالفعل دون مشاكل، وقام بالفعل بأداء الجزء البدني من التدريب وتدرب بالكرة مع اللاعبين الآخرين، وفي المقابل لا تزال تحوم الشكوك بشأن مشاركة أليكس ساندرو كما أجرى تقييمات جسدية مثل نيمار ولن يشارك من البداية.
وإذا لم يبدأ نيمار مباراة كوريا الجنوبية، فإن رودريغو سيكون أساسيا لكن يوجد فريد كذلك ضمن خيارات المدير الفني تيتي.
وعند وصول بعثة الكاميرون إلى الملعب لمواجهة الكاميرون، نزل نيمار بثقة من الحافلة وصعد بقدمه اليمنى من أعلى درج السيارة، بل وركض قليلا، وفي الملعب، لوح للجماهير ولعب بالكرة قبل أن يشاهد المباراة من خارج الملعب.