نيمار يتدرب ويقترب من المشاركة في مباراة البرازيل ضد كوريا الجنوبية بدور الـ16 (فيديو)

تدرب المهاجم البرازيلي نيمار مع منتخب بلاده يوم السبت وبات من المتوقع مشاركته في مباراة دور الستة عشر في كأس العالم لكرة القدم أمام كوريا الجنوبية يوم الإثنين بعد إصابته في الكاحل خلال الفوز على صربيا في المباراة الافتتاحية للمونديال.

وقالت شبكة "غلوبو" البرازيلية، إن مهاجم باريس سان جيرمان تدرب بحمل أثقل قليلا مما كان عليه في حمام السباحة والصالة الرياضية في اليومين الماضيين، وشارك في تدريب بدني، ثم تدرب قليلا بالكرة مع زملائه ولا يبدو أنه يشكو من كاحله الأيمن.

وبدا نيمار سعيدا خلال التدريب واتسم بروح الدعابة مع زملائه مما يشير إلى اقترابه من العودة أمام كوريا الجنوبية.