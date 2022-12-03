طبيب البرازيل: نيمار سيخضع لاختبار لياقة متأخر قبل مواجهة كوريا الجنوبية في دور الـ16 بكأس العالم

قال رودريغو لاسمار طبيب منتخب البرازيل بعد الخسارة 0/1 أمام الكاميرون، الليلة الماضية، إن المدافع دانيلو أظهر علامات إيجابية في تعافيه من إصابة في الكاحل بينما يسابق نيمار الزمن لاستعادة لياقته قبل مواجهة كوريا الجنوبية في دور الـ16 لكأس العالم.

وتعرض كل من دانيلو ونيمار لإصابات في الكاحل خلال فوز البرازيل 2/0 على صربيا في المباراة الافتتاحية بالمجموعة السابعة، ما أبعدهما عن الفوز 1/0 على سويسرا والخسارة المفاجئة أمام الكاميرون بالنتيجة ذاتها.