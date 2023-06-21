تقرير: غوندوغان منح برشلونة موافقة مشروطة من أجل الانتقال للفريق
كشف الإعلامي الرياضي توني خوانمارتي، عن آخر تطورات مفاوضات نادي برشلونة لضم الألماني إلكاي غوندوغان، قائد مانشستر سيتي الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي الجاري.
وينتهي تعاقد غوندوغان مع مانشستر سيتي بنهاية الشهر الجاري، ويمكنه الانتقال لأيّ فريق في صفقة انتقال حر.
وما زال اللاعب لم يحسم بعد مستقبله الموسم المقبل، في ظل تلقيه عروضًا من أندية عديدة سعودية وأوروبية.
كما أن بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أكد رغبته في استمرار غوندوغان مع الفريق في الموسم المقبل بعد دوره الكبير في تتويج "السيتيزن" بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا.
وقال توني خوانمارتي، عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "غوندوغان وافق على الانتقال إلى برشلونة، لكن يجب المحافظة على الهدوء؛ لأن الأمر لم يتم بعد".
وأضاف: "على مسؤولي برشلونة أن يعملوا على تسجيله بأسرع وقت، إذ منحهم اللاعب تاريخًا محددًا لهذا الأمر، وهذا منطقي، إذ إنه يرغب بالحِفاظ على خياراته الأخرى المتوفرة حاليًّا".
وكان غوندوغان تحدَّث أخيرًا عن أنباء انتقاله إلى برشلونة، في المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة ألمانيا وكولومبيا، قائلًا: "إنها مدينة جميلة، لكن لم أتخذ أيَّ قرار بعد بشأن مستقبلي، ما زلت أدرس عملية حسم مستقبلي".
وأضاف: "تلقيت اتصالًا من بروسيا دورتموند، لكن دون أيّ تطورات إيجابية، لأن العودة إلى الدوري الألماني ليست جزءًا من خططي".
وانضم النجم الألماني إلى مانشستر سيتي في 2016 قادمًا من بروسيا دورتموند مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.