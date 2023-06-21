تقرير: غوندوغان منح برشلونة موافقة مشروطة من أجل الانتقال للفريق

كشف الإعلامي الرياضي توني خوانمارتي، عن آخر تطورات مفاوضات نادي برشلونة لضم الألماني إلكاي غوندوغان، قائد مانشستر سيتي الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وينتهي تعاقد غوندوغان مع مانشستر سيتي بنهاية الشهر الجاري، ويمكنه الانتقال لأيّ فريق في صفقة انتقال حر.

وما زال اللاعب لم يحسم بعد مستقبله الموسم المقبل، في ظل تلقيه عروضًا من أندية عديدة سعودية وأوروبية.

كما أن بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أكد رغبته في استمرار غوندوغان مع الفريق في الموسم المقبل بعد دوره الكبير في تتويج "السيتيزن" بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا.