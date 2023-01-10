عقوبات ضخمة على ملبورن فيكتوري الأسترالي بعد اقتحام الجماهير الملعب

فرض الاتحاد الأسترالي لكرة القدم غرامات بقيمة 450 ألف دولار أسترالي (310.410 دولار أمريكي)، وعقوبات رياضية "ضخمة" على نادي ملبورن فيكتوري، بسبب اقتحام جماهيره الملعب والتسبب في إصابة لاعب خلال مباراة قمة ضد ملبورن سيتي الشهر الماضي.

وتعرض حارس مرمى سيتي توم غلوفر لإصابة في الوجه نتيجة إلقاء إناء معدني عليه بعدما اجتاحت جماهير فيكتوري الملعب بعد 20 دقيقة من البداية وأثناء تقدم سيتي 1-صفر ليخرج من الملعب دامي الوجه.

وبجانب الغرامات عوقب النادي بخصم عشر نقاط من رصيده مع وقف التنفيذ، لكن سيتم تفعيل العقوبة تلقائيا إذا حدثت أي واقعة شغب خطيرة من المشجعين في بقية الموسم وخلال ثلاثة مواسم مقبلة.