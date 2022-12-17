إصابة توماس جلوفر حارس ميلبورن سيتي بارتجاج في المخ بعد اعتداء عليه بالدوري الأسترالي (فيديو)
تحولت مباراة ميلبورن سيتي مع ميلبورن فيكتوري في الجولة الثامنة من دوري أيسوزو يو تي إي الدرجة A الأسترالي، إلى حالة من الفوضى.
واقتحمت الجماهير أرض الملعب وهاجمت توماس جلوفر حارس ميلبورن سيتي بحلول الدقيقة 21.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" كان المشجعون يخططون لتنظيم خروج جماعي في الدقيقة العشرين للتعبير عن استيائهم.
ومع ذلك، تفاقمت الأعصاب وبحلول الدقيقة 21، اقتحم المشجعون أرض الملعب وتعرض توماس جلوفر حارس ميلبورن سيتي للهجوم.
وأصيب اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا وسالت الدماء على وجهه، حيث تم إلغاء المباراة.
وعاد بعض لاعبي ميلبورن سيتي إلى أرض الملعب لشكر جماهيرهم لكنهم ابتعدوا عن منطقة مشجعي ميلبورن فيكتوري.
وأكد ميلبورن سيتي أن جلوفر أصيب على الأرجح بارتجاج في المخ ويتلقى العلاج.
وكان العديد من المشجعين ينتظرون بفارغ الصبر هذا الديربي، حيث استؤنف الدوري بعد فترة التوقف بسبب كأس العالم 2022.
وتقدم إيدين أونيل بهدف لميلبورن سيتي في الدقيقة 11 قبل أن تلغى المباراة.
ويملك ميلبورن سيتي 19 نقطة من 8 مباريات في المركز الأول مقابل 10 نقاط لميلبورن فيكتوري في المركز الثامن.