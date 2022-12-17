إصابة توماس جلوفر حارس ميلبورن سيتي بارتجاج في المخ بعد اعتداء عليه بالدوري الأسترالي (فيديو)

وأصيب اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا وسالت الدماء على وجهه، حيث تم إلغاء المباراة.

وعاد بعض لاعبي ميلبورن سيتي إلى أرض الملعب لشكر جماهيرهم لكنهم ابتعدوا عن منطقة مشجعي ميلبورن فيكتوري.