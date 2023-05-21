تقرير: كيميتش دخل في نوبة بكاء بعد خسارة بايرن ميونخ أمام لايبزيغ

كشفت تقارير صحفية أن جوشوا كيميتش، نجم بايرن ميونخ الألماني، دخل في نوبة بكاء بعد خسارة فريقه أمام لايبزيغ، مساء السبت، في الدوري الألماني.

وتلقى بايرن ميونخ هزيمة مخيبة 1-3 من ضيفه لايبزيغ، لتصبح آماله في حصد لقب الدوري الألماني معلقة قبل الجولة الأخيرة الأسبوع المقبل.

ويستطيع بروسيا دورتموند منافس بايرن، خطف صدارة الدوري، يوم الأحد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "TZ" الألمانية، فقد شوهد "كيميتش عقب المباراة وهو يقف بمفرده على أرض الملعب لبضع دقائق وبدأ ينظر في اتجاه المدرج الجنوبي، ثم انفجر بالبكاء".