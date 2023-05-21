تقرير: كيميتش دخل في نوبة بكاء بعد خسارة بايرن ميونخ أمام لايبزيغ
كشفت تقارير صحفية أن جوشوا كيميتش، نجم بايرن ميونخ الألماني، دخل في نوبة بكاء بعد خسارة فريقه أمام لايبزيغ، مساء السبت، في الدوري الألماني.
وتلقى بايرن ميونخ هزيمة مخيبة 1-3 من ضيفه لايبزيغ، لتصبح آماله في حصد لقب الدوري الألماني معلقة قبل الجولة الأخيرة الأسبوع المقبل.
ويستطيع بروسيا دورتموند منافس بايرن، خطف صدارة الدوري، يوم الأحد.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "TZ" الألمانية، فقد شوهد "كيميتش عقب المباراة وهو يقف بمفرده على أرض الملعب لبضع دقائق وبدأ ينظر في اتجاه المدرج الجنوبي، ثم انفجر بالبكاء".
وقال كيميتش، في تصريحاته عقب المباراة: "ما حدث كان كبيرا لأنك تريد الفوز بكل الألقاب، هذا هو السبب في أنك تنافس، ولهذا تلعب في بايرن ميونخ، بالطبع هناك ضغط للفوز في كل مباراة، ولكن هذا أيضًا سبب وجودنا هنا".
وأضاف: "بالتأكيد هدفنا الفوز، وهذه مشكلة. نحتاج إلى تقديم المزيد إلى أرض الملعب".
وظهرت أنباء في الأيام الماضية بشأن تحرك نادي برشلونة نحو جوشوا كيميتش، في ظل إيمان تشافي هيرنانديز، مدرب البارسا، بقدراته.
فيما أكدت قناة "سكاي" أن برشلونة لم يدخل في محادثات رسمية مع النادي البافاري، فضلا عن عدم تواصله مسبقا مع ممثلي اللاعب الدولي الألماني.
إضافة إلى ذلك، أشارت إلى أن كيميتش من بين اللاعبين القلائل غير القابلين للبيع بالنسبة للإدارة البافارية.
وذكرت أن انتقال كيميتش إلى برشلونة لا يتجاوز حدود الشائعات حتى هذه اللحظة.
صاحب الـ28 عاما ينشط ضمن صفوف بطل ألمانيا منذ انتقاله إليه من لايبزيغ في 2015، ليصبح أحد عناصره الأساسية لاحقا، ويرتبط بعقد مع الفريق حتى صيف 2025.
صاحب الـ28 عاما خاض 346 مباراة بقميص بايرن وسجل 40 هدفا وصنع 94 أخرى بجميع المسابقات.
وحصل كيميتش على لقب الدوري الألماني 7 مرات ولقب دوري أبطال أوروبا ولقب كأس العالم للأندية.