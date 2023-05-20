لاعب لايبزيغ يحتفل بالفوز على البايرن
لاعب لايبزيغ يحتفل بالفوز على البايرن

ترتيب الدوري الألماني: لايبزيغ يسقط بايرن ميونخ ويشعل الصراع على اللقب

تلقى بروسيا دورتموند هدية ثمينة من لايبزيغ.
إرم نيوز

سقط بايرن ميونخ أمام نظيره لايبزيغ، بنتيجة (1-3)، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الألماني، ليشعل الصراع نحو لقب البطولة.

البايرن تقدم في النتيجة بعد مرور 25 دقيقة على بداية المباراة عن طريق سيرجي غنابري، قبل أن يعود لايبزيغ بثلاثية عبر كونراد لايمر وكريستوفر نكونكو ودومينيك سوبوسلاي "ركلتي جزاء"، في الدقيقتين 64، 76 و85.

جدول ترتيب الدوري الألماني
جدول ترتيب الدوري الألماني

فوز لايبزيغ منحه فرصة الوصول للنقطة 63، معززا موقعه في المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد بايرن عند 68 نقطة في الصدارة.

وتلقى بروسيا دورتموند هدية ثمينة من لايبزيغ، حيث يكفيه الفوز غدا على أوغسبورغ، للانقضاض على الصدارة قبل جولة واحدة على النهاية، في ظل تأخره حتى الآن بفارق نقطة وحيدة.

وإذا انتصر دورتموند ستكون له اليد العليا في حسم اللقب للمرة الأولى في 11 عاما عندما يستضيف ماينز السبت المقبل في ختام البطولة.

الدوري الألماني

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