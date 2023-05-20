ترتيب الدوري الألماني: لايبزيغ يسقط بايرن ميونخ ويشعل الصراع على اللقب

سقط بايرن ميونخ أمام نظيره لايبزيغ، بنتيجة (1-3)، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الألماني، ليشعل الصراع نحو لقب البطولة.

البايرن تقدم في النتيجة بعد مرور 25 دقيقة على بداية المباراة عن طريق سيرجي غنابري، قبل أن يعود لايبزيغ بثلاثية عبر كونراد لايمر وكريستوفر نكونكو ودومينيك سوبوسلاي "ركلتي جزاء"، في الدقيقتين 64، 76 و85.