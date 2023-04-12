دوري أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي يصعق بايرن ميونخ.. وإنتر ميلان يعبر بنفيكا
اقتنص مانشستر سيتي فوزاً ثمينا على حساب نظيره بايرن ميونخ الألماني، بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما، مساء الثلاثاء، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وافتتح رودري أهداف اللقاء في الدقيقة 28، وأضاف برناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 70، قبل أن يسجل إرلينغ هالاند الهدف الثالث في الدقيقة 77.
ووضع مانشستر سيتي قدماً في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل مباراة العودة التي ستقام في ميونخ الأسبوع المقبل.
ويلتقي الفائز من مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ مع الفائز من مباراة ريال مدريد وتشيلسي في نصف نهائي دوري الأبطال.
فيما حقق إنتر ميلان فوزًا مهمًا على خصمه بنفيكا، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهما ضمن ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.
ونجح نيكولو باريلا في كسر حاجز التعادل بعدما سجل الهدف الأول لصالح إنتر ميلان، في الدقيقة 51.
وحصل إنتر ميلان على ركلة جزاء، في الدقيقة 82، حيث تمكن البلجيكي روميلو لوكاكو من تحويلها إلى هدف ثانٍ.
يُذكر أن مباراة الإياب بين الفريقين، على ملعب "سان سيرو"، ستُقام يوم الأربعاء 19 أبريل الجاري.