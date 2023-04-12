خطأ فادح من يان سومر كاد أن يكلف بايرن ميونخ هدفا أمام مانشستر سيتي (فيديو)

كاد يان سومر، حارس مرمى بايرن ميونخ، أن يرتكب خطأ لا يغتفر ويكلف فريقه هدفا، خلال مواجهة مانشستر سيتي، في اللقاء الذي يجمعهما، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب "الاتحاد".

وفي الدقيقة 14 أعاد مدافع بايرن ميونخ الكرة إلى حارسه يان سومر الذي تباطأ في إخراجها من حد مرماه، لينقض عليه النرويجي إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، وكاد يخطف منه الكرة ليسكنها الشباك، ولكن سومر أبعدها في اللحظة الأخيرة.