خطأ فادح من يان سومر كاد أن يكلف بايرن ميونخ هدفا أمام مانشستر سيتي (فيديو)
كاد يان سومر، حارس مرمى بايرن ميونخ، أن يرتكب خطأ لا يغتفر ويكلف فريقه هدفا، خلال مواجهة مانشستر سيتي، في اللقاء الذي يجمعهما، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب "الاتحاد".
وفي الدقيقة 14 أعاد مدافع بايرن ميونخ الكرة إلى حارسه يان سومر الذي تباطأ في إخراجها من حد مرماه، لينقض عليه النرويجي إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، وكاد يخطف منه الكرة ليسكنها الشباك، ولكن سومر أبعدها في اللحظة الأخيرة.
وتمكن الإسباني رودري من تسجيل هدف التقدم لصالح مانشستر سيتي، في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول.
وجاء هدف رودري بطريقة عالمية مميزة، حيث سدد كرة بطريقة مميزة من خارج المنطقة، لتهز شباك يان سومر بقوة.
وكان فريق مانشستر سيتي قد نجح في التأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، عقب تخطيه عقبة لايبزيغ الألماني في دور الـ16 من البطولة القارية.
على الجانب الآخر، تأهل فريق بايرن ميونخ للدور ربع النهائي من البطولة الأوروبية الكبيرة، بعد تجاوز عقبة باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الـ16.