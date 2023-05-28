أنشيلوتي يكشف تفاصيل حديثه مع رودريغو بعد استبداله في مباراة ريال مدريد وإشبيلية (فيديو)
كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن تفاصيل حديثه مع لاعبه البرازيلي رودريغو، الذي بدا حزينا عقب استبداله في مواجهة إشبيلية، رغم تألقه في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت.
وفاز ريال مدريد على مضيفه إشبيلية بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء السبت، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، في الجولة الـ37 من الدوري الإسباني.
وسجل رودريغو هدف التعادل للفريق الملكي في الدقيقة الـ 29 من عمر المباراة، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة الـ 69.
وكان رودريغو قد قال في تصريحاته عقب المباراة: "كنت غاضبًا لأنني أردت تسجيل هدف آخر، أردت تسجيل ثلاثية، لكن لم يحدث شيء، المهم هو الفوز بالمباراة".
فيما قال أنشيلوتي ردا على نجمه البرازيلي: "لقد تطور وأصبح لديه شخصية أكبر، بعد كأس العالم لعب مباريات مهمة أكثر، لديه ميزة استثنائية، وهي أنه يستطيع اللعب في اليمين وكرأس حربة ومراكز أخرى، وفي التحولات الهجومية لديه قدرة كبيرة على إلحاق الضرر بالخصم سواء كان رأس حربة أو جناحا".
وأضاف: "في الدقيقة الـ 81 قررت استبداله بناتشو، هو كان يرغب بتسجيل المزيد من الأهداف بينما كانت رغبتي هي الفوز بالمباراة، لم يكن لدينا نفس الهدف، أنهينا المباراة بـ4 مدافعين و5 لاعبين في الوسط لتفادي المشاكل، المهم هو المجموعة".
وعن حديثهما سويا عقب استبداله، أوضح أنشيلوتي: "لقد قال لي إنه يرغب بالبقاء لكي يتمكن من تسجيل الهاتريك، وقد أخبرته بأننا لا نمتلك نفس الهدف، أخبرته بأنه يرغب بتسجيل المزيد من الأهداف، بينما ما أسعى له هو عدم استقبال المزيد، وتعامل مع الأمر بشكل جيد".
وكان هذا الفوز هو الرابع على التوالي الذي يحققه ريال مدريد خارج ملعبه في الموسم الحالي من الدوري الإسباني، ليحقق ذلك لأول مرة منذ عام 1996.
الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى 77 نقطة يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، وبفارق 8 نقاط عن المتصدر برشلونة، بينما توقف رصيد إشبيلية عند 49 نقطة في المركز العاشر.