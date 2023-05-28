أنشيلوتي يكشف تفاصيل حديثه مع رودريغو بعد استبداله في مباراة ريال مدريد وإشبيلية (فيديو)

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن تفاصيل حديثه مع لاعبه البرازيلي رودريغو، الذي بدا حزينا عقب استبداله في مواجهة إشبيلية، رغم تألقه في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت.

وفاز ريال مدريد على مضيفه إشبيلية بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء السبت، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، في الجولة الـ37 من الدوري الإسباني.

وسجل رودريغو هدف التعادل للفريق الملكي في الدقيقة الـ 29 من عمر المباراة، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة الـ 69.

وكان رودريغو قد قال في تصريحاته عقب المباراة: "كنت غاضبًا لأنني أردت تسجيل هدف آخر، أردت تسجيل ثلاثية، لكن لم يحدث شيء، المهم هو الفوز بالمباراة".