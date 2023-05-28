ترتيب الدوري الإسباني: ريال مدريد يُؤمن المركز الثاني بالفوز على إشبيلية
سجل رودريغو هدفين ليقود ريال مدريد لتحويل تأخره إلى فوز 2-1 على مضيفه إشبيلية، الذي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين، ليعزز موقعه في المركز الثاني بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت.
منح رافا مير التقدم للفريق الأندلسي، الذي سيواجه روما في نهائي الدوري الأوروبي، بعد ثلاث دقائق.
ورد الجناح البرازيلي بهدف رائع من ركلة حرة ليتعادل الزوار قبل مرور نصف ساعة.
وفي غياب فينيسيوس جونيور بداعي الإصابة، بعد تعرضه لإساءات عنصرية في بلنسية في وقت سابق هذا الشهر، وكريم بنزيما لعب رودريغو دور البطولة وأحرز هدف الفوز في الدقيقة 69.
وانهارت آمال إشبيلية صاحب المركز العاشر في التعادل بعد طرد المدافع ماركوس أوكنيا في الدقيقة 83.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 77 نقطة في المركز الثاني مؤقتا بفارق أربع نقاط عن أتلتيكو مدريد الذي يلعب يوم الأحد مع ضيفه ريال سوسييداد.
على الجانب الأخر، تجمد رصيد إشبيلية الذي سيخوض نهائي الدوري الأوروبي يوم 31 من الشهر الجاري أمام روما الإيطالي، عند 49 نقطة في المركز العاشر.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: