ترتيب الدوري الإسباني: ريال مدريد يُؤمن المركز الثاني بالفوز على إشبيلية

منح رافا مير التقدم للفريق الأندلسي، الذي سيواجه روما في نهائي الدوري الأوروبي، بعد ثلاث دقائق.

ورد الجناح البرازيلي بهدف رائع من ركلة حرة ليتعادل الزوار قبل مرور نصف ساعة.

وفي غياب فينيسيوس جونيور بداعي الإصابة، بعد تعرضه لإساءات عنصرية في بلنسية في وقت سابق هذا الشهر، وكريم بنزيما لعب رودريغو دور البطولة وأحرز هدف الفوز في الدقيقة 69.

وانهارت آمال إشبيلية صاحب المركز العاشر في التعادل بعد طرد المدافع ماركوس أوكنيا في الدقيقة 83.