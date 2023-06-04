موعد إعلان انتقال كريم بنزيما إلى نادي الاتحاد السعودي

كشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي إيطاليا" والمتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عن الموعد المقترح لتقديم الفرنسي كريم بنزيما لاعبًا جديدًا في نادي الاتحاد السعودي، بعد إعلان رحيله رسميًّا عن ريال مدريد.

وأعلن نادي ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني اليوم الأحد رحيل المهاجم كريم بنزيما، الفائز بالكرة الذهبية، في نهاية الموسم بعد انهاء عقده بالتراضي، بعد 14 موسمًا، ومسيرة حافلة بالألقاب في ظل تقارير صحفية تربطه بالانتقال إلى الاتحاد السعودي.