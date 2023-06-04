موعد إعلان انتقال كريم بنزيما إلى نادي الاتحاد السعودي
كشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي إيطاليا" والمتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عن الموعد المقترح لتقديم الفرنسي كريم بنزيما لاعبًا جديدًا في نادي الاتحاد السعودي، بعد إعلان رحيله رسميًّا عن ريال مدريد.
وأعلن نادي ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني اليوم الأحد رحيل المهاجم كريم بنزيما، الفائز بالكرة الذهبية، في نهاية الموسم بعد انهاء عقده بالتراضي، بعد 14 موسمًا، ومسيرة حافلة بالألقاب في ظل تقارير صحفية تربطه بالانتقال إلى الاتحاد السعودي.
وقال رومانو، عبر حسابه الموثق على تويتر: "قد يكون الإعلان عن انضمام كريم بنزيما إلى نادي الاتحاد السعودي يوم الأربعاء المقبل".
وقالت قناة الإخبارية السعودية، في تقرير لها اليوم، إن نادي الاتحاد نجح في الفوز بخدمات بنزيما.
وذكرت القناة عبر حسابها على تويتر: "نادي الاتحاد يتوصل لاتفاق رسمي مع كريم بنزيما للانضمام لصفوفه بعقد يمتد لموسمين".
وأضافت: "رئيس نادي اتحاد جدة أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي يتواجدان في العاصمة الإسبانية مدريد للتعاقد مع بنزيما في صفقة انتقال قياسية".
بيان ريال مدريد
وقال ريال مدريد في بيانه الرسمي: "توصل ريال مدريد وقائدنا كريم بنزيما لاتفاق لإنهاء فترته الرائعة التي لا تنسى كلاعب في نادينا".
وأضاف: "كانت مسيرة بنزيما في ريال مدريد مثالًا للتصرف والاحترافية ومثل قيم نادينا. استحق كريم حق تقرير مستقبله".
وقد يسير بنزيما على خطى كريستيانو رونالدو زميله السابق في ريال مدريد والذي انتقل إلى السعودية في ديسمبر الماضي عندما انضم إلى النصر بعقد يمتد عامين ونصف العام مقابل أكثر من 200 مليون يورو.
وأصبح بنزيما، الذي انضم إلى ريال في 2009 قادمًا من أولمبيك ليون، قائدًا لخط هجوم الفريق ومصدر الخطورة الأكبر بعد رحيل رونالدو إلى يوفنتوس في 2018.
وسجل بنزيما أكثر من 350 هدفًا لصالح ريال وكان 2021-2022 أفضل مواسمه مع الفريق، إذ أحرز 44 هدفًا في كل المسابقات ليقود فريقه لتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بدوري أبطال أوروبا باللقب رقم 14 وكذلك التتويج بطلًا للدوري الإسباني.
وحقق 25 لقبًا مع ريال بينها دوري الأبطال خمس مرات والدوري الإسباني أربع مرات وكأس الملك ثلاث مرات.