أنشيلوتي: الآن نستعد لمواجهة مانشستر سيتي بمعنويات مرتفعة

قال كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عقب التتويج بكأس ملك إسبانيا لأول مرة خلال تسع سنوات، إن فريقه يمكنه الآن الاستعداد لمواجهة مانشستر سيتي في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا وسط أجواء مبهجة.

وواجه ريال مدريد ضغوطا قبل استضافة سيتي في الذهاب، يوم الثلاثاء المقبل، عقب الخسارة مرتين في آخر ثلاث مباريات، وخرج من سباق الدوري الإسباني تقريبا إذ يبتعد بفارق 14 نقطة عن غريمه برشلونة المتصدر.

لكنه رفع معنوياته بالتغلب 2-1 على أوساسونا، مساء السبت، ليستعيد لقب كأس الملك الغائب منذ 2014 في فترة أنشيلوتي الأولى.