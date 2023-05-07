ريال مدريد يسقط أوساسونا ويتوج بطلا لكأس ملك إسبانيا

وتمكن أوساسونا من تسجيل هدف التعادل، في الدقيقة 58، عن طريق اللاعب لوكاس تورو بعد تسديدة صاروخية، من خارج منطقة الجزاء، لتسكن شباك كورتوا.

وتقدم رودريغو بالهدف الثاني لريال مدريد بعد تمريرة من فينيسيوس جونيور وصلت إلى توني كروس الذي سددها ناحية المرمى، ولكنها اصطدمت بالدفاع قبل أن ترتد لتصل إلى رودريغو ليسكنها الشباك في الدقيقة 70.

ولم تتغير النتيجة في الوقت الضائع، لينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد ليتوج بكأس ملك إسبانيا للمرة العشرين في تاريخه، ولأول مرة منذ عام 2014.

ويرفع اللقب معنويات ريال، القريب من فقدان لقبه بالدوري المحلي لصالح غريمه برشلونة، قبل استضافة مانشستر سيتي في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

وتأهل ريال مدريد إلى نهائي كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على غريمه برشلونة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور نصف النهائي، فيما تخطى أوساسونا عقبة أتلتيك بيلباو بنتيجة 2-1 في مجموع الذهاب والإياب.