الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة فرنسا ضد بولندا
يخوض المنتخب الفرنسي اختبارًا جديدًا أمام منافسه بولندا، مساء اليوم الأحد، على ملعب "الثمامة" في دور الستة عشر ببطولة كأس العالم المقامة حاليًّا في قطر.
وأسفرت منافسات اليوم الأول لثمن النهائي عن تأهل هولندا على حساب أمريكا بنتيجة 2-0 ثم صعود الأرجنتين أمام أستراليا بنتيجة 2-1.
وترصد "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مباراة فرنسا ضد بولندا في كأس العالم.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية وقطر على ملعب "الثمامة" ويديرها الحكم الفنزويلي خيسوس فالينزيولا.
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 بصوت المعلق حسن العيدروس وقناة الكأس اكسترا 1 بصوت المعلق مشاري القرني.
مشوار المنتخبين
تأهل منتخب فرنسا في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بفوزه على أستراليا بنتيجة 4-1 ثم تغلبه على الدنمارك بنتيجة 2-1 ثم خسارته أمام تونس بنتيجة 0-1.
وصعد منتخب بولندا وصيفًا للمجموعة الثالثة بعد تعادله مع المكسيك دون أهداف ثم فوزه على السعودية بنتيجة 2-0 ثم خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 0-2.
تاريخ المواجهات
بدأت لقاءات المنتخبين في أولمبياد 1952 وفاز منتخب بولندا بنتيجة 2-1 ثم تقابلا في تصفيات أمم أوروبا 1968 وفاز منتخب فرنسا بنتيجة 2-1 و4-1.
وكانت المواجهة الوحيدة في بطولة كأس العالم لتحديد المركز الثالث في نسخة 1982 وفاز منتخب بولندا بنتيجة 3-2 ثم تعادلا بنتيجة 0-0 و1-1 في تصفيات أمم أوروبا 1996.
وتقابل المنتخبان وديًّا عام 2004 وتعادلا دون أهداف ثم فاز منتخب فرنسا في تجربة ودية أخرى عام 2011 بنتيجة 1-0.
أسلحة فرنسا
يسعى منتخب فرنسا حامل اللقب لحسم تأهله على حساب بولندا واستكمال مشواره نحو المنافسة على بطولة كأس العالم.
وقال ديدييه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن مونديال قطر يشهد العديد من المفاجآت ولا أحد يستطيع التكهن بنتيجة أي لقاء.
وأوضح أن مواجهة بولندا قوية وصعبة كما إن العنوان الأبرز لدى البعض يتمثل في مواجهة كيليان مبابي وروبرت ليفاندوفسكي وهو أمر مثير للاهتمام.
ويعتمد منتخب فرنسا على تشكيلة تضم حارس المرمى هوغو لوريس وأمامه دايوت أوباميكانو ورافاييل فاران وجوليس كوندي وثيو هيرنانديز في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط أورلين تشواميني وبجواره أدريان رابيو ويميناً عثمان ديمبلي ويساراً كيليان مبابي وفي صناعة اللعب أنطوان غريزمان ويقود الهجوم أوليفييه جيرو.
وتتحول الطريقة في بعض الأوقات إلى 3 مدافعين، هم: كوندي وفاران وأوباميكانو، ويقود ديمبيلي الجبهة اليمنى كجناح هجومي، بينما يقود الجبهة اليسرى ثيو هيرنانديز ويتقدم مبابي لدور المهاجم بجوار جيرو وخلفهما غريزمان.
أوراق بولندا
يسعى منتخب بولندا للصعود إلى ربع نهائي كأس العالم للمرة الأولى منذ نسخة 1982 حين حقق المركز الثالث.
وقال المدرب تشيسلاف ميشنيفيتش، المدير الفني لمنتخب بولندا، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن المباراة ستكون قوية وصعبة أمام حامل اللقب وبطل العالم معترفاً بصعوبة إيقاف خطورة مبابي وأن مدافعيه بحاجة لدراجة نارية للتمكن من ذلك.
ويعتمد منتخب بولندا على تشكيلة تضم حارس المرمى فويتشيك تشيزني وأمامه الرباعي جاكوب كيويور وكاميل جليك وماتي كاش وبارتوز بيريزينسكي في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط كريستيان بيليك وسيباستيان سزيمانسكي وبيوتر زيلينسكي وبيرزيميسلاف فرانكوفسكي مع ثنائي الهجوم أركاديوز ميليك وروبرت ليفاندوفسكي.
وقال وسام العابدي، نجم منتخب تونس الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق للمنتخب الفرنسي، خاصة أن منتخب بولندا يملك تنظيمًا كبيرًا داخل الملعب.
وأوضح أن خطورة ليفاندوفسكي أيضًا من الأمور التي تزيد صعوبة اللقاء على منتخب فرنسا، مؤكدًا أن مبابي سيكون أحد اللاعبين المشار إليهم لصناعة الفارق لصالح الديوك.