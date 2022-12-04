الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة فرنسا ضد بولندا

يخوض المنتخب الفرنسي اختبارًا جديدًا أمام منافسه بولندا، مساء اليوم الأحد، على ملعب "الثمامة" في دور الستة عشر ببطولة كأس العالم المقامة حاليًّا في قطر.

وأسفرت منافسات اليوم الأول لثمن النهائي عن تأهل هولندا على حساب أمريكا بنتيجة 2-0 ثم صعود الأرجنتين أمام أستراليا بنتيجة 2-1.

وترصد "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مباراة فرنسا ضد بولندا في كأس العالم.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية وقطر على ملعب "الثمامة" ويديرها الحكم الفنزويلي خيسوس فالينزيولا.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 بصوت المعلق حسن العيدروس وقناة الكأس اكسترا 1 بصوت المعلق مشاري القرني.