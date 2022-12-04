موعد مباراة الأرجنتين وهولندا في ربع نهائي كأس العالم 2022
واصل المنتخب الأرجنتيني مغامرته في كأس العالم 2022، بالتأهل إلى ربع النهائي عقب التغلب على أستراليا بنتيجة (2-1)، مساء اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب أحمد بن علي.
وسجل ثنائية الأرجنتين ليونيل ميسي في الدقيقة 35، وجوليان ألفاريز في الدقيقة 57، بينما سجل هدف أستراليا الوحيد إنزو فيرنانديز بالخطأ في مرماه في الدقيقة 77.
وتضرب الأرجنتين بالتالي موعدا في ربع النهائي أمام هولندا، التي تفوقت في وقت سابق اليوم على الولايات المتحدة.
وتأهل منتخب هولندا إلى ربع النهائي بعد الفوز على أمريكا بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل للطواحين ممفيس ديباي ودالي بليند ودينزل دومفريس، وسجل حاجي رايت هدف أمريكا الوحيد.
وأصبح دومفريس ثالث لاعب فقط في تاريخ هولندا يشارك في 3 أهداف في مباراة واحدة، حيث فعل يوهان كرويف ذلك في 1974، وروب رينسينبرينك في 1974.
وتواجه منتخبا الأرجنتين وهولندا في نصف نهائي كأس العالم 2014، حيث تأهل التانغو بعد الفوز بركلات الترجيح 4-2 عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي دون أهداف.
ومن المقرر أن يواجه منتخب الأرجنتين نظيره هولندا، على ملعب لوسيل، في دور الثمانية من بطولة كأس العالم 2022.
وسيقام اللقاء يوم الجمعة المقبل، الموافق 9 ديسمبر 2022، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت السعودية.