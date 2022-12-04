الأرجنتين تهزم أستراليا وتضرب موعدا مع هولندا في ربع نهائي كأس العالم

تأهل منتخب الأرجنتين إلى ربع نهائي كأس العالم 2022، بعد الفوز على أستراليا، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء اليوم السبت، في دور الـ16.

وسجل ليونيل ميسي هدفا في مباراته الألف ليقود الأرجنتين للفوز على أستراليا والتأهل لمواجهة هولندا في دور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم في قطر، اليوم السبت.

وفي ظل البحث عن حصد لقب كأس العالم لأول مرة في مشاركته الخامسة والأخيرة على الأرجح، سدد ميسي كرة أرضية قوية داخل شباك الحارس مات رايان على استاد أحمد بن علي في الدقيقة 35.