غوارديولا: إنجازات مانشستر سيتي لن تكتمل إلا بلقب دوري أبطال أوروبا

تزينت لافتة داخل استاد "الاتحاد" الخاص بمانشستر سيتي، أمس الأحد، بصورة لمدرب الفريق وطبعت عليها عبارة "بيب غوارديولا غير كرة القدم".

ولم يكن المدرب الإسباني ينوي التفاخر بإنجازاته خلال الاحتفال بالتتويج مع سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الخامسة في ستة مواسم.

لكن سجله، الذي يتضمن 11 لقبا للدوري في 15 موسما كمدرب لبرشلونة ثم لبايرن ميونخ والآن لسيتي، يتحدث عن نفسه.