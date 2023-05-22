غوارديولا: إنجازات مانشستر سيتي لن تكتمل إلا بلقب دوري أبطال أوروبا
تزينت لافتة داخل استاد "الاتحاد" الخاص بمانشستر سيتي، أمس الأحد، بصورة لمدرب الفريق وطبعت عليها عبارة "بيب غوارديولا غير كرة القدم".
ولم يكن المدرب الإسباني ينوي التفاخر بإنجازاته خلال الاحتفال بالتتويج مع سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الخامسة في ستة مواسم.
لكن سجله، الذي يتضمن 11 لقبا للدوري في 15 موسما كمدرب لبرشلونة ثم لبايرن ميونخ والآن لسيتي، يتحدث عن نفسه.
وخلال الأسابيع الثلاثة المقبلة يمكنه أن ينقل سيتي إلى آفاق أبعد إذا فاز بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا ليكمل ثلاثية تاريخية.
وبينما يشدد على أن الفشل في تحقيق اللقب الأوروبي، حين يواجه إنتر ميلان في النهائي، لا يجب أن يقلل مما أنجزه ناديه، يدرك غوارديولا أن مسيرته مع سيتي ربما ستخضع للتقييم في النهاية بناء على نتائجه في دوري الأبطال.
وأبلغ الصحفيين: "خمسة ألقاب للدوري الإنجليزي في ست سنوات، لم أقدر على تخيل ذلك".
وأضاف: "لدي شعور بأننا حققنا شيئا مميزا، لكن لكي يعتبر أحد أعظم الإنجازات يجب أن نفوز بدوري الأبطال، وإلا فلن يكتمل النجاح".
"فزنا بالكثير لكن لا يمكن إنكار أنه قد يكون من الظلم وجوب الفوز بدوري الأبطال لإعطاء قيمة لما تفعله".
وكان سيتي متأخرا بفارق ثماني نقاط خلف آرسنال قبل أسابيع قليلة في سباق الدوري، وأقر غوارديولا بأنه اعتقد أنه من المستحيل اللحاق بفريق المدرب ميكل أرتيتا حين جمع 50 نقطة في منتصف الموسم.
لكن سيتي شحن طاقته الكاملة وحقق 12 فوزا متتاليا بينما أخفق آرسنال في السير على نفس الوتيرة.
وتابع المدرب الإسباني الذي تولى قيادة سيتي في 2016: "في النصف الأول جمع آرسنال 50 نقطة وكنت أشعر أنه ينجز شيئا استثنائيا".
"شراستنا ورفضنا الاستسلام والإصرار على الفوز في كل مباراة لأننا ندرك أنه من المستحيل اللحاق بهم إن لم نفعل ذلك".
وهذه المرة الثالثة التي يحقق فيها غوارديولا لقب الدوري ثلاث مرات متتالية، حيث هيمن على الدوري الإسباني بين 2009 و2011 وكرر ذلك في الدوري الألماني من 2014 إلى 2016.
* أعلى المعايير
يطالب غوارديولا الباحث عن الكمال بأعلى المعايير من لاعبيه وحتى إن كانوا من طراز عالمي يسعى لتطويرهم باستمرار.
وأكد جاك غريليش، الذي احتاج إلى وقت لتثبيت أقدامه في سيتي ولم يحظ بثقة تامة من غوارديولا في موسمه الأول، تأثير لاعب وسط إسبانيا السابق.
وقال غريليش الذي ظهر بمستويات باهرة هذا الموسم: "لا يمكنني مدح المدرب بما يكفي".
"إنه غريب بعض الشيء لأنه يعرف كل شيء تقريبا، في بعض المباريات أسأل كيف سيتصرف اليوم؟ ويأتي لنا بخطط مختلفة كل مرة، من السرور أن أعمل معه، أحبه".
وأشاد جون ستونز متعدد المراكز، الذي تأقلم في التحول من مدافع إلى لاعب وسط بمرونة، برؤية غوارديولا.
وقال لاعب إنجلترا: "هذا اللقب ممتع للغاية، لعبت في مراكز وأدوار مختلفة، قادني إلى آفاق جديدة".