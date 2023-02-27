الموعد والقنوات الناقلة.. كل ما تريد معرفته عن حفل جوائز "The Best"
تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم، مساء اليوم الإثنين، إلى حفل جوائز جوائز "The Best"، الذي سيعلن عن جوائز الأفضل المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا، على مستوى اللاعبين والمدربين.
ويقام الحفل في العاصمة الفرنسية باريس، والذي تمنح فيه جوائز أفضل لاعب، وأفضل مدرب، وأفضل حارس مرمى، وجائزة بوشكاش لأفضل هدف، بالإضافة للإعلان عن التشكيل المثالي.
وجاء اختيار المتأهلين من قِبل لجنة تحكيم دولية تضم مدربي المنتخبات الوطنية للرجال وقادتها وصحفيي كرة القدم والمشجعين الذين صوتوا من خلال موقع "فيفا" الرسمي.
وسبق أن أوضح "فيفا" أن الفترة التي ستؤخذ في الاعتبار هي من الـ8 من أغسطس 2021 وحتى الـ18 من ديسمبر 2022.
وكانت الجائزة قبل عام 2016 تمنح تحت اسم الكرة الذهبية بالمشاركة بين فيفا ومجلة فرانس فوتبول، ولكن تقرر الانفصال بدايةً من عام 2016 وأصبحت جائزة بمفردها.
المرشحون لجائزة أفضل لاعب
يتنافس على الجائزة ثنائي باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي وكيليان مبابي، ومهاجم ريال مدريد كريم بنزيما.
ميسي قاد منتخب بلاده (الأرجنتين) للقب كأس العالم 2022 في قطر بفوز على فرنسا، بالإضافة إلى تتويجه ببطولة كأس فيناليسميا 2022، ومع باريس سان جيرمان، حقق بطولتين وهما الدوري الفرنسي وكأس السوبر.
وكيليان مبابي توج هدافًا لمونديال قطر 2022 بواقع 8 أهداف، سجل منها 3 أهداف في النهائي بشباك الأرجنتين لصالح منتخب بلاده فرنسا.
وبنزيما توج بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، وفاز بالكرة الذهبية من مجلة "فرانس فوتبول".
المرشحون لجائزة أفضل مدرب
ينافس على هذه الجائزة، مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني الذي توج بكأس العالم 2022، وكارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد المتوج بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني والسوبر الأوروبي، وبيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي والمتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة في 5 مواسم.
المرشحون لجائزة أفضل حارس مرمى
المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية، الذي حقق إنجازًا بالتواجد مع المنتخب المغربي في نصف النهائي بكأس العالم.
وينافسه إيميليانو مارتينيز حارس مرمى الأرجنتين والمتوج بكأس العالم قطر 2022، بالإضافة إلى تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد والفائز بالليغا والسوبر الأوروبي ودوري أبطال أوروبا.
المرشحون لجائزة بوشكاش لأفضل هدف
تضمنت القائمة كلًّا من لاعب منتخب البرازيل ريتشارليسون بهدفه ضد صربيا في كأس العالم قطر 2022، وهدف ديمتري باييت لاعب مارسيليا ضد باوك اليوناني في دوري المؤتمر الأوروبي، إلى جانب هدف البولندي من ذوي الإعاقة مارسين أوليكسي ضد ستال رزيسزوف.
موعد حفل جوائز "ذا بيست"
ينطلق الحفل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.
ويذاع الحفل عبر قناة "بي إن سبورتس" الإخبارية، وكذلك عبر قناة "فيفا" الرسمية على منصة يوتيوب.