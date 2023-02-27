الموعد والقنوات الناقلة.. كل ما تريد معرفته عن حفل جوائز "The Best"

تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم، مساء اليوم الإثنين، إلى حفل جوائز جوائز "The Best"، الذي سيعلن عن جوائز الأفضل المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا، على مستوى اللاعبين والمدربين.

ويقام الحفل في العاصمة الفرنسية باريس، والذي تمنح فيه جوائز أفضل لاعب، وأفضل مدرب، وأفضل حارس مرمى، وجائزة بوشكاش لأفضل هدف، بالإضافة للإعلان عن التشكيل المثالي.

وجاء اختيار المتأهلين من قِبل لجنة تحكيم دولية تضم مدربي المنتخبات الوطنية للرجال وقادتها وصحفيي كرة القدم والمشجعين الذين صوتوا من خلال موقع "فيفا" الرسمي.

وسبق أن أوضح "فيفا" أن الفترة التي ستؤخذ في الاعتبار هي من الـ8 من أغسطس 2021 وحتى الـ18 من ديسمبر 2022.

وكانت الجائزة قبل عام 2016 تمنح تحت اسم الكرة الذهبية بالمشاركة بين فيفا ومجلة فرانس فوتبول، ولكن تقرر الانفصال بدايةً من عام 2016 وأصبحت جائزة بمفردها.

المرشحون لجائزة أفضل لاعب

يتنافس على الجائزة ثنائي باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي وكيليان مبابي، ومهاجم ريال مدريد كريم بنزيما.

ميسي قاد منتخب بلاده (الأرجنتين) للقب كأس العالم 2022 في قطر بفوز على فرنسا، بالإضافة إلى تتويجه ببطولة كأس فيناليسميا 2022، ومع باريس سان جيرمان، حقق بطولتين وهما الدوري الفرنسي وكأس السوبر.

وكيليان مبابي توج هدافًا لمونديال قطر 2022 بواقع 8 أهداف، سجل منها 3 أهداف في النهائي بشباك الأرجنتين لصالح منتخب بلاده فرنسا.

وبنزيما توج بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، وفاز بالكرة الذهبية من مجلة "فرانس فوتبول".