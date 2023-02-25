ماركا: ميسي الأقرب لجائزة "ذا بيست" على حساب بنزيما ومبابي

ونجح النجم الأرجنتيني في تتويج مسيرته المذهلة باللقب الوحيد الذي كان ينقص خزائنه، وهو لقب كأس العالم الذي أقيم في قطر 2022، بينما قدم بنزيما موسمًا مميزا رفقة ريال مدريد بالتتويج بدوري الأبطال والدوري الإسباني، في الوقت الذي قدم فيه مبابي مستويات استثنائية في المونديال بقيادة منتخب بلاده للنهائي وتسجيل هاتريك قبل الخسارة بركلات الترجيح.

ويأمل ميسي في استعادة الجائزة المقدمة من "فيفا"، والتي سبق وأن توج بها 5 مرات من قبل، أولها في عام 2009، ومن ثم 3 مرات عندما دمجت مع الكرة الذهبية أعوام 2010 و2011 و2012، وأخيرًا بالمسمى الحديث ذا بيست في 2019.

وبدأ "فيفا" في تقديم الجائزة في عام 1991، وكان الفائز في البدايات يحسم بشكل كبير في عام كأس العالم بالتتويج بلقب المونديال.