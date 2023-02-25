ماركا: ميسي الأقرب لجائزة "ذا بيست" على حساب بنزيما ومبابي
كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن توقعاتها الأقرب لمن سيحصد جائزة "ذا بيست" الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم لعام 2022.
وتتجه الأنظار إلى العاصمة الفرنسية باريس، يوم الإثنين المقبل، والتي ستحتضن حفل توزيع جوائز "ذا بيست" الخاصة بالفيفا.
ويتنافس الثلاثي كريم بنزيما وكيليان مبابي وليونيل ميسي، على الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022.
وقالت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم السبت، إن "فيفا متحفظ بشأن الإعلان عن هوية صاحب جائزة The best ولكن طلبوا من بنزيما وميسي ومبابي حضور حفلة توزيع الجوائز".
وأضافت ماركا: "ميسي هو المرشح الأوفر حظاً للفوز بالجائزة على حساب كريم بنزيما".
ونجح النجم الأرجنتيني في تتويج مسيرته المذهلة باللقب الوحيد الذي كان ينقص خزائنه، وهو لقب كأس العالم الذي أقيم في قطر 2022، بينما قدم بنزيما موسمًا مميزا رفقة ريال مدريد بالتتويج بدوري الأبطال والدوري الإسباني، في الوقت الذي قدم فيه مبابي مستويات استثنائية في المونديال بقيادة منتخب بلاده للنهائي وتسجيل هاتريك قبل الخسارة بركلات الترجيح.
ويأمل ميسي في استعادة الجائزة المقدمة من "فيفا"، والتي سبق وأن توج بها 5 مرات من قبل، أولها في عام 2009، ومن ثم 3 مرات عندما دمجت مع الكرة الذهبية أعوام 2010 و2011 و2012، وأخيرًا بالمسمى الحديث ذا بيست في 2019.
وبدأ "فيفا" في تقديم الجائزة في عام 1991، وكان الفائز في البدايات يحسم بشكل كبير في عام كأس العالم بالتتويج بلقب المونديال.
وكان ميسي هو أول من كسر هيمنة أبطال المونديال على الجائزة، عندما دمجت مع الكرة الذهبية في عام 2010، متفوقًا على بطلي العالم حينها أندريس إنييستا وتشافي هيرنانديز.
واستمر الأمر في نسخة 2014 والتي ظفر بها كريستيانو رونالدو بعد قيادته لريال مدريد للتتويج باللقب العاشر في دوري الأبطال، متفوقًا حينها على ميسي وعلى مانويل نوير بالذات الذي توج مع ألمانيا في ذلك العام بلقب كأس العالم.
وفي نسخة 2018، حصد لوكا مودريتش الجائزة بعد تتويجه مع ريال مدريد بلقب دوري الأبطال، متفوقًا على رونالدو ومحمد صلاح، ولم يتواجد أي لاعب من بطل العالم فرنسا بين المرشيحن النهائيين.