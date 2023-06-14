تقرير: كانتي يقترب من شراء نادٍ في الدوري البلجيكي

كشف الإعلامي البلجيكي ساشا تافوليري، أن نغولو كانتي، نجم تشيلسي الإنجليزي، والمزمع انضمامه لنادي الاتحاد السعودي، يقترب من شراء نادٍ ينشط في الدوري البلجيكي.

وقال ساشا تافوليري، عبر حسابه على تويتر، اليوم الأربعاء: "نغولو كانتي وشركاؤه يضعون اللمسات الأخيرة لشراء نادي رويال أكسلسيور فيرتون البلجيكي".

وأضاف: "هناك تحالف بقيادة لاعب خط وسط تشيلسي أجرى محادثات متقدمة للاستحواذ على فريق أكسلسيور الذي ينشط في الدرجة الثانية البلجيكي، حيث يتم إنهاء بعض التسويات القانونية قبل أن يتسلم كانتي وشركاؤه إدارة النادي رسميًا، وتم بالفعل إبلاغ الاتحاد البلجيكي لكرة القدم بعملية البيع".