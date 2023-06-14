تقرير: كانتي يقترب من شراء نادٍ في الدوري البلجيكي
كشف الإعلامي البلجيكي ساشا تافوليري، أن نغولو كانتي، نجم تشيلسي الإنجليزي، والمزمع انضمامه لنادي الاتحاد السعودي، يقترب من شراء نادٍ ينشط في الدوري البلجيكي.
وقال ساشا تافوليري، عبر حسابه على تويتر، اليوم الأربعاء: "نغولو كانتي وشركاؤه يضعون اللمسات الأخيرة لشراء نادي رويال أكسلسيور فيرتون البلجيكي".
وأضاف: "هناك تحالف بقيادة لاعب خط وسط تشيلسي أجرى محادثات متقدمة للاستحواذ على فريق أكسلسيور الذي ينشط في الدرجة الثانية البلجيكي، حيث يتم إنهاء بعض التسويات القانونية قبل أن يتسلم كانتي وشركاؤه إدارة النادي رسميًا، وتم بالفعل إبلاغ الاتحاد البلجيكي لكرة القدم بعملية البيع".
وكان فابريزيو رومانو، المختص بأخبار انتقالات اللاعبين في أوروبا، قال على حسابه بموقع التواصل "تويتر"، أمس، إن "كانتي، وقع عقود انتقاله لنادي الاتحاد، وسيتم الإعلان عن إتمامها رسميًا في وقت قريب".
وتابع: "يقترب راتب كانتي من 100 مليون يورو، وخضع اللاعب الفرنسي بالفعل للجزء الأول من الفحوصات الطبية".
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية، بأن عقد نغولو كانتي، مع الاتحاد سيكون لمدة موسمين، مع إمكانية إضافة موسم ثالث.
يذكر أن نادي الاتحاد، أعلن الأسبوع الماضي، التعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، قادمًا من ريال مدريد.
ويتطلع الاتحاد لإبرام صفقات مميزة هذا الصيف، من أجل الاستعداد للمشاركة المنتظرة في كأس العالم للأندية بالمملكة العربية السعودية.