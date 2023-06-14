ميدو: لهذه الأسباب طارق حامد أفضل من كانتي (فيديو)

فسَّر أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، سرَّ تصريحه بأن طارق حامد، نجم نادي الاتحاد السعودي، أفضل من نغولو كانتي، لاعب تشيلسي الإنجليزي والمزمع انضمامه للاتحاد.

ويقترب الاتحاد من الإعلان عن صفقة كانتي كثاني صفقات العميد الرسمية، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد التعاقد مع كريم بنزيما.

وتشير التقارير الواردة من السعودية إلى أنه في حال تعاقد اتحاد جدة مع "كانتي" سيكون رحيل طارق حامد احتمالًا كبيرًا للغاية.