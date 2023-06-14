ميدو: لهذه الأسباب طارق حامد أفضل من كانتي (فيديو)
فسَّر أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، سرَّ تصريحه بأن طارق حامد، نجم نادي الاتحاد السعودي، أفضل من نغولو كانتي، لاعب تشيلسي الإنجليزي والمزمع انضمامه للاتحاد.
ويقترب الاتحاد من الإعلان عن صفقة كانتي كثاني صفقات العميد الرسمية، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد التعاقد مع كريم بنزيما.
وتشير التقارير الواردة من السعودية إلى أنه في حال تعاقد اتحاد جدة مع "كانتي" سيكون رحيل طارق حامد احتمالًا كبيرًا للغاية.
وقال ميدو، عبر برنامجه الإعلامي: "سأشرح الموضوع من أكثر من اتجاه، ولا أقول هذا الكلام لأن طارق حامد لاعب مصري، ولكن هذا الكلام نابع من رأيي في الكرة".
وأضاف: "طارق حامد لاعب ارتكاز رقم 6، ومهمته تخريب هجمات الفرقة المنافسة، وهذا لاعب لا غنى عنه لمدربين كُثر، وطارق تطور بشكل كبير، وبدأ يلعب للأمام وبين الخطوط، وتعلم كيفية تطوير نفسه بدنيًا وذهنيًا وتكتيكيًا".
وتابع ميدو: " الذي قال لك إن كانتي لاعب رقم 6 خدعك، هو مميز جدًا في قطع الكرات، ويعرف عملية الضغط العكسي للكرة، وأول واحد يحصل على الكرة عندما تقطع من زملائه، وعندما تريد التعاقد مع لاعب عليك معرفة أرقامه أولًا في الموسم السابق، وكانتي لعب 7 مباريات مع تشيلسي وكان مصابًا معظم أوقات الموسم، وتاريخه في الإصابات كبير جدًا، وأؤكد أن الاثنين لاعبان كبيران، لكن أدوارهما مختلفة داخل الملعب، وفكرة أن كانتي يكون بديلًا عن طارق حامد سيعود ذلك على وسط ملعب نادي الاتحاد بالفشل".