ترتيب الحذاء الذهبي: أوسيمين وهاري كين يطاردان المتصدر هالاند
واصل النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، تصدر جدول ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي لأفضل هدافي الدوريات الأوروبية، بفارق مهم عن أبرز منافسيه في الدوريات الأوروبية الكبرى.
ويملك هالاند 56 نقطة من 28 هدفا وغاب عن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز نهاية الأسبوع، لكنه سجل "هاتريك" في فوز فريقه مانشستر سيتي على بيرنلي 6-0 في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
وصعد النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي، متصدر هدافي الدوري الإيطالي، للمركز الثاني بعدما سجل هدفين في فوز فريقه على تورينو 4-1، ويتواجد رفقة الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام، الذي سجل هدفا في تعادل فريقه أمام ساوثهامبتون 3-3، ويملك الثنائي 42 نقطة من 21 هدفا.
ويحتل المركز الرابع كل من الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، والكندي جوناثان دايفيد، مهاجم ليل، والثنائي يتصدران ترتيب هدافي الدوري الفرنسي ويملكان 38 نقطة من 19 هدفا، في جدول ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي.
ترتيب أبرز هدافي الدوريات الخمسة الكبرى:
1- النرويجي إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي): 56 نقطة - 28 هدفا.
2- الإنجليزي هاري كين (توتنهام)، والنيجيري فيكتور أوسيمين (نابولي): 42 نقطة - 21 هدفا.
3- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، والكندي جوناثان دايفيد (ليل): 38 نقطة - 19 هدفا.
4- الفرنسي وسام بن يدر (موناكو) والفرنسي ألكسندر لاغازيت (أولمبيك ليون)، والإنجليزي فلوران بالوغون (ستاد ريمس): 34 نقطة - 17 هدفا.
5- الإنجليزي إيفان توني (برنتفورد): 32 نقطة - 16 هدفا.
6- البولندي روبيرت ليفاندوفسكي (برشلونة)، والنيجيري تيريم موفي (لوريان)، والألماني نيكلاس فولكروغ (فيردر بريمن): 30 نقطة - 15 هدفا.
7- الإنجليزي ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)، والبلجيكي لويس أوبيندا (لانس): 28 نقطة - 14 هدفا.
8- الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان)، والسنغالي حبيب ديالو (ستراسبورغ): 26 نقطة - 13 هدفا.
طريقة احتساب نقاط الحذاء الذهبي:
- بالنسبة للدوريات الخمسة الكبرى (إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا)، فإن عدد الأهداف يضرب في 2.
- بالنسبة للدوريات المرتبة من 6 إلى 22: عدد الأهداف يضرب في 1.5.
- باقي الدوريات تحت المرتبة 22: عدد الأهداف يساوي عدد النقاط.