ترتيب الحذاء الذهبي: أوسيمين وهاري كين يطاردان المتصدر هالاند

واصل النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، تصدر جدول ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي لأفضل هدافي الدوريات الأوروبية، بفارق مهم عن أبرز منافسيه في الدوريات الأوروبية الكبرى.

ويملك هالاند 56 نقطة من 28 هدفا وغاب عن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز نهاية الأسبوع، لكنه سجل "هاتريك" في فوز فريقه مانشستر سيتي على بيرنلي 6-0 في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وصعد النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي، متصدر هدافي الدوري الإيطالي، للمركز الثاني بعدما سجل هدفين في فوز فريقه على تورينو 4-1، ويتواجد رفقة الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام، الذي سجل هدفا في تعادل فريقه أمام ساوثهامبتون 3-3، ويملك الثنائي 42 نقطة من 21 هدفا.

ويحتل المركز الرابع كل من الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، والكندي جوناثان دايفيد، مهاجم ليل، والثنائي يتصدران ترتيب هدافي الدوري الفرنسي ويملكان 38 نقطة من 19 هدفا، في جدول ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي.