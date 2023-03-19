هالاند يحرز "هاتريك" جديدا ويحطم المزيد من الأرقام القياسية مع مانشستر سيتي
واصل إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، تحطيم الأرقام القياسية بصرف النظر عن البطولة، وبعد أيام من كونه بات أصغر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل 33 هدفا بفضل خماسية في مباراة فريقه أمام لايبزيغ الألماني، أضاف "هاتريك" في فوز فريقه على بيرنلي (6-0) في كأس الاتحاد الإنجليزي.
وسجل هالاند البالغ عمره 22 عاما هدفين في غضون ثلاث دقائق في الشوط الأول في إستاد الاتحاد بعدما افتتح التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 32 وأضاف الثاني بعدها بثلاث دقائق بعد تمريرة من فيل فودين.
وأضاف المهاجم النرويجي الهدف الثالث في الدقيقة 59 ليعادل أفضل سجل تهديفي للاعب في الدوري الممتاز متساويا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في موسم 2007-2008 عندما سجل 42 هدفا مع مانشستر يونايتد.
وتفوق هالاند على كل من آندي كول وهاري كين، لكنه عادل رقم رونالدو، مهاجم النصر السعودي الحالي، عندما سجل هذا العدد من الأهداف في موسم واحد في كافة المسابقات، وفقا لإحصائيات شبكة OPTA.
وهذا ثاني هاتريك على التوالي لهالاند بعدما سجل خماسية في مرمى الفريق الألماني في فوز سيتي 7-صفر في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.
واقترب هالاند من رقم المصري محمد صلاح عندما سجل 44 هدفا في كافة المسابقات في موسم واحد 2017-2018 مع فريقه ليفربول ويتساوى صلاح مع الهولندي المعتزل رود فان نيستلروي عندما سجل عدد الأهداف نفسها مع مانشستر يونايتد موسم 2002-2003.
وسجل هالاند عددًا من الثلاثيات "6 هاتريك" في جميع المسابقات هذا الموسم أكثر من أي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي مجتمعين، حيث سجل خمسة لاعبين بينهم صلاح "هاتريك" واحد في كافة المسابقات هذا الموسم.
وقد بات هالاند أكثر بأربع مرات من أي لاعب آخر في بطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا، كما أنه بات أول لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل ستة "هاتريكات" في موسم واحد منذ أن سجل كين خمسة في موسم 2016-2017.