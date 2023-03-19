هالاند يحرز "هاتريك" جديدا ويحطم المزيد من الأرقام القياسية مع مانشستر سيتي

واصل إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، تحطيم الأرقام القياسية بصرف النظر عن البطولة، وبعد أيام من كونه بات أصغر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل 33 هدفا بفضل خماسية في مباراة فريقه أمام لايبزيغ الألماني، أضاف "هاتريك" في فوز فريقه على بيرنلي (6-0) في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل هالاند البالغ عمره 22 عاما هدفين في غضون ثلاث دقائق في الشوط الأول في إستاد الاتحاد بعدما افتتح التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 32 وأضاف الثاني بعدها بثلاث دقائق بعد تمريرة من فيل فودين.