منتخب هولندا يتخطى أمريكا ويتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2022

تأهل منتخب هولندا إلى ربع نهائي كأس العالم 2022، بعد الفوز على أمريكا بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء السبت، في افتتاح مباريات دور الـ16 من المونديال.

كان منتخب هولندا تأهل إلى دور الـ16 بعد تصدر مجموعته الأولى، بينما أمريكا جاءت في المركز الثاني بعد إنجلترا في المجموعة الثانية.

وجاء الهدف الأول لهولندا عن طريق ممفيس ديباي في الدقيقة 10، بعد تمريرة عرضية من الظهير الأيمن دينزل دومفريس، سددها ديباي مباشرة على يسار الحارس مات تيرنر، معلنا أول أهداف اللقاء.