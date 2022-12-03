أهداف مباراة أمريكا وهولندا (فيديو)

وضع ممفيس ديباي منتخب هولندا، في المقدمة أمام أمريكا، في المباراة التي تجمعهما، مساء السبت، على ملعب خليفة الدولي، في افتتاح مباريات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022.

وجاء الهدف في الدقيقة العاشرة، بعد تمريرة عرضية من الظهير الأيمن دينزل دومفريس، سددها ديباي مباشرة على يسار الحارس مات تيرنر، معلنا أول أهداف اللقاء.

منتخب هولندا تأهل إلى دور الـ16 بعد تصدر مجموعته الأولى، بينما أمريكا جاءت في المركز الثاني بعد إنجلترا في المجموعة الثانية.