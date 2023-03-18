وكيل محمد صلاح يرد على تقرير يزعم اقتراب اللاعب من الدوري الإسباني
حرص رامي عباس، وكيل أعمال الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، الرد على تقرير نشره سانتي أونا، الصحفي بجريدة "فوت ميركاتو"، زعم قرب رحيل اللاعب عن "الريدز".
ويرتبط صلاح بعقد مع ليفربول حتى صيف عام 2025.
ووفقًا لما ذكره سانتي أونا عبر شبكة "فوت ميركاتو"، فإن محمد صلاح عقب 6 سنوات في ليفربول، بات منفتحًا على خوض تجربة جديدة مع فريق كبير آخر في أوروبا.
وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن "صلاح" فاز بكل شيء مع ليفربول، لكن الفريق حاليا في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأوضح أن الليغا هي الوجهة المفضلة لمحمد صلاح، إذا ترك صفوف ليفربول في الصيف المقبل.
ولكن رامي عباس سرعان ما رد عليه عبر حسابه الموثق على تويتر، اليوم السبت، قائلا:
"من أي جئت بهذا إن لم نتناقش أنا ومحمد صلاح بهذا الأمر حتى، أرجوك.. أخبرني".
وكان خايمي بابون، المدرب الشخصي السابق لمحمد صلاح، سبق أن صرح، قائلا: "أخبرت النجم المصري ذات مرة، بأن يجب عليه أن يوقع لبرشلونة وأخبرني بالرفض، وأن حلمه هو اللعب لريال مدريد".
ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها وكيل صلاح غاضبا للرد على هذه التقارير، فحدث نفس الأمر منذ 3 أسابيع تحديدا، على تقارير بشأن وجود خطة للرحيل عن النادي حال عدم التأهل إلى دوري الأبطال.
وكانت تغريدة إنجليزية قد زعمت قرار محمد صلاح بالرحيل عن ليفربول في نهاية الموسم حال فشل الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
ورد وكيل محمد صلاح عبر تويتر، قائلا: "كلام فارغ، لم يتم مناقشة الأمر أو التفكير فيه، لم يخطر ببالنا عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا".
وودع ليفربول منافسات دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة من ريال مدريد بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "سانتياغو برنابيو" ضمن إياب منافسات دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.