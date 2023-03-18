وكيل محمد صلاح يرد على تقرير يزعم اقتراب اللاعب من الدوري الإسباني

حرص رامي عباس، وكيل أعمال الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، الرد على تقرير نشره سانتي أونا، الصحفي بجريدة "فوت ميركاتو"، زعم قرب رحيل اللاعب عن "الريدز".

ويرتبط صلاح بعقد مع ليفربول حتى صيف عام 2025.

ووفقًا لما ذكره سانتي أونا عبر شبكة "فوت ميركاتو"، فإن محمد صلاح عقب 6 سنوات في ليفربول، بات منفتحًا على خوض تجربة جديدة مع فريق كبير آخر في أوروبا.

وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن "صلاح" فاز بكل شيء مع ليفربول، لكن الفريق حاليا في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح أن الليغا هي الوجهة المفضلة لمحمد صلاح، إذا ترك صفوف ليفربول في الصيف المقبل.

ولكن رامي عباس سرعان ما رد عليه عبر حسابه الموثق على تويتر، اليوم السبت، قائلا:

"من أي جئت بهذا إن لم نتناقش أنا ومحمد صلاح بهذا الأمر حتى، أرجوك.. أخبرني".