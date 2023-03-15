ضبط منفذي السطو على فيلا محمد صلاح بمصر

وقالت الوزارة في بيان لها: "بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تتبع خطوط السير، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهما شخصان مقيمان بمحافظة الإسماعيلية، أحدهما سبق له العمل كفرد أمن بالمجمع السكني المشار إليه، وأن الواقعة ارتُكبت بتاريخ 2 مارس الجاري".

وأضافت: "عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقر أحدهما بأنه نظرًا لسابقة عمله كفرد أمن بذات التجمع السكني، وعلمه بخلو الفيلا من قاطنيها، خطط لارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني، حيث قاما بتسلق السور الخلفي للفيلا والدلوف للداخل وارتكاب الواقعة".

وتابعت الوزارة: "تم ضبط جميع المسروقات وهي عدد من الأحذية الرياضية وميدالية فضية وقطعة من الكريستال وعدد من أجهزة الريسيفر، وباستدعاء المبلّغ تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق".