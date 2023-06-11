تقرير: مورينيو يرفض عرضًا لتدريب الأهلي السعودي

قالت تقارير صحفية إيطالية إن "البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما، رفض عرضًا رسميًّا للرحيل إلى الدوري السعودي وقيادة النادي الأهلي".

ووفقًا لما ذكره موقع "romapress" المختص بأخبار نادي روما الإيطالي، نقلًا عن صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، فإن "مورينيو أكد التزامه بعقده ومسيرته مع نادي روما، وأنه لن ينتقل إلى الدوري السعودي".

وأشارت الصحيفة إلى أن "مورينيو تلقى اتصالًا بالفعل من وليد معاذ، رئيس النادي الأهلي السعودي، إذ أصرَّ على تحديد موعد للقاء المدرب البرتغالي، ومن المتوقع أن يجتمع الطرفان في لندن هذا الأسبوع".