رسميا.. مسعود أوزيل يعلن اعتزاله كرة القدم
أعلن الألماني مسعود أوزيل، نجم ريال مدريد وآرسنال الأسبق، اعتزاله رسميا عالم كرة القدم، بعمر 34 عاما.
ونشر أوزيل رسالة مطولة عبر حسابه الموثق على تويتر، اليوم الأربعاء، يؤكد خلالها اعتزاله رسميا.
وقال أوزيل: "بعد دراسة متأنية، أعلن اعتزالي عالم كرة القدم الاحترافية".
وأضاف: "لقد حظيت بامتياز أن أكون لاعب كرة قدم محترف منذ ما يقرب من 17 عامًا وأشعر بالامتنان الشديد لهذه الفرصة، لكن في الأسابيع والأشهر الأخيرة، تعرضت لبعض الإصابات، والأمر أصبح أوضح أكثر فأكثر بأنه قد حان لترك هذه المرحلة والاعتزال".
وتابع: "أود أن أشكر أنديتي السابقة، شالكه، فيردر بريمن، ريال مدريد، آرسنال، فنربخشة وباشاك شهير والمدربين الذين دعموني، إضافة إلى زملائي الذين أصبحوا أصدقاء، يجب أن أتوجه بشكر خاص إلى أفراد عائلتي وأصدقائي المقربين. لقد كانوا جزءًا من رحلتي منذ اليوم الأول، قدموا لي الكثير من الحب والدعم، خلال الأوقات الجيدة والصعبة، شكراً لجميع المعجبين الذين أظهروا لي الكثير من الحب بغض النظر عن الظروف وعن النادي الذي كنت أمثله".
وكان أوزيل قد دخل الفترة الحرة في عقده مع باشاك شهير التركي، حيث كان ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، بعدما انضم له في الصيف الماضي، لكن اللاعب قرر وضع حد لمسيرته الطويلة في عالم كرة القدم.
وولد أوزيل في مدينة جيلسنكرشن الألمانية لأسرة تركية مهاجرة، ورغم ذلك فإنه يتحدث التركية بطلاقة، ومتزوج من العارضة التركية أميني جولشي منذ 2019.
مسيرة أوزيل
وبدأ أوزيل مسيرته مع شالكه في 2006، قبل أن ينتقل إلى فيردر بريمن في يناير 2008 ومنه إلى ريال مدريد عام 2010.
وبعد ثلاث سنوات، انتقل إلى آرسنال عام 2013 ليستمر هناك حتى 2021 لينتقل إلى فنبرخشة ثم إسطنبول باشاك شهير.
ولعب أوزيل 645 مباراة طوال مسيرته الاحترافية مع الأندية، سجل فيها 114 هدفا وصنع 222 لآخرين.
وحصد النجم الألماني ألقاب الدوري والكأس والسوبر مرة واحدة مع ريال مدريد، كأس الاتحاد الإنجليزي مع أرسنال أربع مرات والدرع الخيرية مرتين.
وفاز بلقب كأس ألمانيا مع فيردر بريمن عام 2009.
ومع منتخب ألمانيا، فاز أوزيل بلقب كأس العالم 2014، ويورو تحت 21 عاما، بجانب فوزه بجائزة لاعب العام في ألمانيا 2014.
لعب أوزيل 92 مباراة بقميص ألمانيا، سجل خلالها 23 هدفا وصنع 40 أخرى.