رسميا.. مسعود أوزيل يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن الألماني مسعود أوزيل، نجم ريال مدريد وآرسنال الأسبق، اعتزاله رسميا عالم كرة القدم، بعمر 34 عاما.

ونشر أوزيل رسالة مطولة عبر حسابه الموثق على تويتر، اليوم الأربعاء، يؤكد خلالها اعتزاله رسميا.

وقال أوزيل: "بعد دراسة متأنية، أعلن اعتزالي عالم كرة القدم الاحترافية".

وأضاف: "لقد حظيت بامتياز أن أكون لاعب كرة قدم محترف منذ ما يقرب من 17 عامًا وأشعر بالامتنان الشديد لهذه الفرصة، لكن في الأسابيع والأشهر الأخيرة، تعرضت لبعض الإصابات، والأمر أصبح أوضح أكثر فأكثر بأنه قد حان لترك هذه المرحلة والاعتزال".

وتابع: "أود أن أشكر أنديتي السابقة، شالكه، فيردر بريمن، ريال مدريد، آرسنال، فنربخشة وباشاك شهير والمدربين الذين دعموني، إضافة إلى زملائي الذين أصبحوا أصدقاء، يجب أن أتوجه بشكر خاص إلى أفراد عائلتي وأصدقائي المقربين. لقد كانوا جزءًا من رحلتي منذ اليوم الأول، قدموا لي الكثير من الحب والدعم، خلال الأوقات الجيدة والصعبة، شكراً لجميع المعجبين الذين أظهروا لي الكثير من الحب بغض النظر عن الظروف وعن النادي الذي كنت أمثله".