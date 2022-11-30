بعد رفع صوره أمام ألمانيا.. مسعود أوزيل يحضر مباراة الأرجنتين وبولندا (فيديو)

ظهر لاعب كرة القدم الألماني مسعود أوزيل في مدرجات ملعب 974، لمتابعة مباراة الأرجنتين وبولندا، بعد أيام قليلة من رفع صوره في المدرجات خلال مباراة ألمانيا وإسبانيا.

ورفعت جماهير قطرية صورا للاعب الألماني مسعود أوزيل ردا على كتم لاعبي منتخب ألمانيا أفواههم قبل مباراة اليابان، بعد منعهم من ارتداء شارة الألوان.

أوزيل كان قد تعرض لانتقادات في ألمانيا بسبب مواقفه السياسية والدينية.