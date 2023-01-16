بروسيا دورتموند يرد على تقارير اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بضم بيلينغهام

نفى سيباستيان كيل، المدير الرياضي لبروسيا دورتموند، تلقي إدارة ناديه أي عروض حتى الآن من أجل شراء عقد لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام هذا الموسم.

وارتبط اسم بيلينغهام في الفترة الماضية من خلال الصحافة الإنجليزية والإسبانية بإمكانية الانضمام إلى ليفربول أو ريال مدريد واللاعب يفضل الانتقال إلى الملكي في نهاية الموسم الحالي.

وقال كيل في تصريحات أبرزتها مجلة "كيكر" الألمانية، اليوم الإثنين، عن مستقبل بيلينغهام: "لا نشعر بالضغط في الوقت الراهن، لأن جود يركز تمامًا على كرة القدم، وبالمناسبة لم يصلنا أي عرض من أجله".

ويرتبط بيلينغهام صاحب الـ19 عامًا مع أسود الفيستيفال حتى الـ30 من حزيران 2025.

وأضاف: "سأكون غبيا إذا سلمت برحيل بيلينغهام، وسنتحدث إلى والديه في الوقت المناسب".