سبورت: تعاقد ريال مدريد مع بيلينغهام سيكلف 280 مليون يورو

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاستثمار من شأنه أن يكون أكبر استثمار على الإطلاق من قبل ريال مدريد للاعب.

ويخوض بروسيا دورتموند فترة استعداد في جزيرة ماربيا، ومن المقرر أن النادي واللاعب سيعقدان اجتماعًا لتوضيح مستقبل النجم الإنجليزي.

وأكدت "سبورت" أن بروسيا دورتموند سيحاول بيع اللاعب لمن يدفع أعلى سعر، طالما وافق اللاعب على ذلك ولا يطالب برحيله بسبب البند المتفق عليه البالغ 100 مليون يورو.