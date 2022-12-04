بصفوف شبه مكتملة البرتغال جاهزة للقاء سويسرا في دور الـ16 بكأس العالم
تلقى فرناندو سانتوس، مدرب البرتغال، أخبارًا طيبة ،أمس السبت، عندما أبلغه الطاقم الطبي للفريق أن لاعب الوسط أوتافيو سيكون في كامل الصحة وجاهزًا للمشاركة في مباراة البرتغال في دور الـ16 لكأس العالم 2022 في مواجهة سويسرا، الثلاثاء المقبل.
وغاب أوتافيو لاعب وسط بورتو المتميز وأحد أعمدة تشكيلة سانتوس خلال فترة الإعداد التي سبقت النهائيات عن آخر مباراتين للبرتغال بسبب إصابة في الفخذ وسينضم، اليوم الأحد، لزملائه في التدريب للمرة الأولى منذ إصابته في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام غانا.
وهناك أيضا شعور بالتفاؤل يتعلق بالظهير دانيلو بيريرا الذي غاب عن التشكيلة نتيجة إصابته بكسر في الضلوع خلال التدريب الأسبوع الماضي.
وخضع اللاعب لفحص جديد أمس السبت وهناك شعور إيجابي في الفريق بإمكانية عودته للتشكيلة في المراحل التالية من البطولة إذا استمر تقدم الفريق.
ويتوقع أن يحتفظ بيبي، البالغ 39 عاما، الذي شارك بديلا لبيريرا في المباراتين الماضيتين بمكانه في التشكيلة وأن تعهد إليه مهمة مراقبة المهاجم السويسري بريل أمبولو الذي هز الشباك مرتين في البطولة حتى الآن.
وإلى جوار بيبي سيلعب قلب دفاع مانشستر سيتي روبن دياز الذي حصل على راحة في مباراة البرتغال الأخيرة في دور المجموعات أمام كوريا الجنوبية والتي انتهت بهزيمة البرتغال 2-1.
وأضطر سانتوس لإجراء تغيير في يسار خط الدفاع بعد استبعاد نونو مينديز من البطولة بسبب الإصابة التي تعرض لها في الشوط الأول أمام أوروغواي.
وأشرك مدرب البرتغال اللاعب جواو كانسيلو في يسار خط الدفاع وتولى ديوغو دالوت اللعب في مركز الظهير الأيمن ويتوقع أن يلعب المدرب بالتشكيلة ذاتها في مواجهة سويسرا.
وسيسعى القائد كريستيانو رونالدو مرة أخرى لمعادلة الرقم القياسي لمرات التهديف في كأس العالم على مستوى منتخب البرتغال والمسجل حاليا باسم الراحل إيزيبيو، الذي أحرز تسعة أهداف في نهائيات 1966 في إنجلترا وهي النسخة الوحيدة التي شارك فيها.
شيردان شاكيري
ويسعى مهاجم في سويسرا أيضا لدخول كتب الأرقام القياسية.
وبفضل هدفه في شباك صربيا في مرحلة المجموعات أصبح شيردان شاكيري أول لاعب سويسري يهز الشباك في ثلاث نسخ للبطولة بعد التسجيل في نسختي 2014 و2018.
وهو أيضا يبتعد بفارق هدف واحد فقط عن الرقم القياسي لعدد الأهداف السويسرية في كأس العالم وهو ستة أهداف والذي سجله سيب هوجي في نسخة 1954.
وتأهلت سويسرا لدور الـ16 بعد أن احتلت المركز الثاني في مجموعتها خلف البرازيل عقب الفوز على صربيا والكاميرون.