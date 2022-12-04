بصفوف شبه مكتملة البرتغال جاهزة للقاء سويسرا في دور الـ16 بكأس العالم

تلقى فرناندو سانتوس، مدرب البرتغال، أخبارًا طيبة ،أمس السبت، عندما أبلغه الطاقم الطبي للفريق أن لاعب الوسط أوتافيو سيكون في كامل الصحة وجاهزًا للمشاركة في مباراة البرتغال في دور الـ16 لكأس العالم 2022 في مواجهة سويسرا، الثلاثاء المقبل.

وغاب أوتافيو لاعب وسط بورتو المتميز وأحد أعمدة تشكيلة سانتوس خلال فترة الإعداد التي سبقت النهائيات عن آخر مباراتين للبرتغال بسبب إصابة في الفخذ وسينضم، اليوم الأحد، لزملائه في التدريب للمرة الأولى منذ إصابته في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام غانا.

وهناك أيضا شعور بالتفاؤل يتعلق بالظهير دانيلو بيريرا الذي غاب عن التشكيلة نتيجة إصابته بكسر في الضلوع خلال التدريب الأسبوع الماضي.

وخضع اللاعب لفحص جديد أمس السبت وهناك شعور إيجابي في الفريق بإمكانية عودته للتشكيلة في المراحل التالية من البطولة إذا استمر تقدم الفريق.