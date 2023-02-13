تقرير: باريس سان جيرمان يدرس التخلي عن نيمار مجانا

وغاب كيليان مبابي وليونيل ميسي وماركو فيراتي عن هزيمة باريس سان جيرمان 3-1 أمام موناكو يوم السبت الماضي، تلك الهزيمة التي أظهرت أن هناك مشاكل في غرفة الملابس.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، دار نقاش ساخن بين بعض لاعبي الفريق والمدير الرياضي لويس كامبوس، الذي انتقد اللاعبين بسبب "افتقارهم للشراسة" والعديد من الصفات الأخرى التي تسببت في الهزيمة.

وبالطبع هذا النقاش لم يعجب الكثير من اللاعبين، ولا سيما الثنائي البرازيلي ماركينيوس ونيمار، اللذين لم تكن مشكلة باريس سان جيرمان تتعلق بالشراسة بالنسبة لهما.

وعلى ما يبدو، تبادل الطرفان الكلمات الساخنة باللغة البرتغالية، اللغة الأم للاعبين وكذلك للمدير الرياضي. وفاجأ هذا التبادل العديد من اللاعبين بسبب كثافته.

كان نيمار قد خرج من الملعب غاضبًا، حيث شوهد وهو يقوم بالإيماءات، حتى أنه استخدم بعض عبارات الانتقادات ضد بعض زملائه في الفريق وعلى رأسهم المهاجم الفرنسي الشاب هوغو إيكتيكي.