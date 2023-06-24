تقرير: مانشستر سيتي قدم عرضا جديدا لبرناردو سيلفا لإقناعه بالبقاء

كشفت صحيفة "التايمز"، أن نادي مانشستر سيتي يسعى للإبقاء على البرتغالي برناردو سيلفا، نجم وسط الفريق الإنجليزي، رغم العروض التي تلقاها وكان أبرزها من الدوري السعودي.

وقالت الصحيفة في تقرير لها اليوم السبت، إن "مانشستر سيتي عرض على سيلفا تحسين عقده في محاولة للاحتفاظ باللاعب البرتغالي ومنعه من الرحيل مع وجود اهتمام سعودي باللاعب، حيث ينتهي تعاقده الحالي في 2025".