تقرير: مانشستر سيتي قدم عرضا جديدا لبرناردو سيلفا لإقناعه بالبقاء
كشفت صحيفة "التايمز"، أن نادي مانشستر سيتي يسعى للإبقاء على البرتغالي برناردو سيلفا، نجم وسط الفريق الإنجليزي، رغم العروض التي تلقاها وكان أبرزها من الدوري السعودي.
وقالت الصحيفة في تقرير لها اليوم السبت، إن "مانشستر سيتي عرض على سيلفا تحسين عقده في محاولة للاحتفاظ باللاعب البرتغالي ومنعه من الرحيل مع وجود اهتمام سعودي باللاعب، حيث ينتهي تعاقده الحالي في 2025".
ويسعى نادي الهلال للتعاقد مع النجم البرتغالي، وسط منافسة قوية من ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة.
وأشارت تقارير سابقة، إلى أن اللاعب صاحب الـ28 عاما، أبدى رغبته في الرحيل عن صفوف مانشستر سيتي هذا الصيف، بحثا عن تحدٍ جديد، بعدما نجح في الفوز بجميع البطولات المتاحة، بعد الثلاثية التاريخية في الموسم المنقضي.
يذكر أن برناردو سيلفا انضم إلى مانشستر سيتي في 2017، قادما من موناكو.
وشارك لاعب الوسط البرتغالي في 55 مباراة في الموسم المنصرم مع السيتي في مختلف المسابقات، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 8.