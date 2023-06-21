تقرير: النصر يُزاحم الهلال على برناردو سيلفا

عقد برناردو سيلفا مع مانشستر سيتي ممتد حتى 2025، ولكن هناك توقع بأنه قد يترك حامل لقب البريميرليغ هذا الصيف، مع اهتمام كبير من جانب باريس سان جيرمان وقطبي الدوري السعودي.

صحيفة "الرياضية" السعودية قد كشفت يوم الإثنين الماضي، أن برناردو سيلفا نجم فريق مانشستر سيتي يأتي على رأس أولويات نادي الهلال في سوق الانتقالات الصيفية الحالي.

فريق التفاوض السعودي، يسعى إلى سرعة توقيع لاعب نجم لصالح نادي الهلال، بعد فشلهم في الاتفاق مع ليونيل ميسي، وفقًا لما نشرته الصحيفة.

ولكن كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن نادي النصر بدأ في الدخول بقوة في صفقة التعاقد مع سيلفا صاحب الـ28 عامًا.

ونشرت الصحيفة تقريرًا قالت فيه إن نادي النصر دخل في مفاوضات مع برناردو سيلفا، بطلب شخصي من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

وأشارت إلى أن إدارة النصر استجابت لطلب رونالدو، حيث تم تجهيز عرض عالٍ لإقناع سيلفا بالانضمام إلى صفوف "العالمي" بداية من الموسم المقبل.