تقرير: النصر يُزاحم الهلال على برناردو سيلفا
كشفت تقارير صحفية أن نادي النصر السعودي، بدأ في مزاحمة غريمه الهلال في الحصول على خدمات البرتغالي برناردو سيلفا مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.
عقد برناردو سيلفا مع مانشستر سيتي ممتد حتى 2025، ولكن هناك توقع بأنه قد يترك حامل لقب البريميرليغ هذا الصيف، مع اهتمام كبير من جانب باريس سان جيرمان وقطبي الدوري السعودي.
صحيفة "الرياضية" السعودية قد كشفت يوم الإثنين الماضي، أن برناردو سيلفا نجم فريق مانشستر سيتي يأتي على رأس أولويات نادي الهلال في سوق الانتقالات الصيفية الحالي.
فريق التفاوض السعودي، يسعى إلى سرعة توقيع لاعب نجم لصالح نادي الهلال، بعد فشلهم في الاتفاق مع ليونيل ميسي، وفقًا لما نشرته الصحيفة.
ولكن كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن نادي النصر بدأ في الدخول بقوة في صفقة التعاقد مع سيلفا صاحب الـ28 عامًا.
ونشرت الصحيفة تقريرًا قالت فيه إن نادي النصر دخل في مفاوضات مع برناردو سيلفا، بطلب شخصي من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.
وأشارت إلى أن إدارة النصر استجابت لطلب رونالدو، حيث تم تجهيز عرض عالٍ لإقناع سيلفا بالانضمام إلى صفوف "العالمي" بداية من الموسم المقبل.
يذكر أن برناردو سيلفا انضم لمانشستر سيتي قبل 6 سنوات من موناكو الفرنسي.
وشارك اللاعب البرتغالي في أكثر من 300 مباراة مع السيتيزنز، وتُوج بـ14 لقبا، كان آخرها ثلاثية الموسم المنصرم المميزة، الدوري الانجليزي وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا.
وعلى المستوى الدولي مع منتخب البرتغال، لعب سيلفا 82 مباراة دولية منذ عام 2015، وتوج بلقب دوري الأمم الأوروبية عام 2019.