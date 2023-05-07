سبورت: ميسي يفضّل "عقدًا ذهبيًّا" في السعودية يجعله هادئًا في نهاية مسيرته

ألقت صحيفة "سبورت" الإسبانية الضوء على آخر التطورات الخاصة بمستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، الذي دخل في أزمة مع ناديه الفرنسي بسبب زيارته الأخيرة للسعودية للترويج للسياحة، وهو الأمر الذي تبعه عقوبات، وتأكيدات على رحيله مع نهاية عقده.

وينتهي تعاقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، ووفقًا للتقارير فإن علاقته بالعملاق الباريسي انتهت.

وربط العديد من التقارير ميسي بالانتفقال إلى نادي الهلال السعودي بعقد ضخم.