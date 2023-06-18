تقارير تكشف عن حسم الاتفاق بين أنشيلوتي ومنتخب البرازيل

وتأتي هذه التأكيدات رغم إعلان أنشيلوتي بشكل صريح ورسمي خلال الفترة الأخيرة استمراره مع فريقه الحالي ريال مدريد الإسباني حتى نهاية عقده في صيف 2024.

وحقق منتخب البرازيل الفوز على غينيا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، مساء السبت، في مباراة ودية أقيمت على ملعب إسبانيول بإسبانيا.

وأقيمت المباراة تحت شعار "ضد العنصرية" لدعم فينيسيوس جونيور الذي تلقى هتافات عنصرية في مواجهة ريال مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني.

وسيلعب منتخب البرازيل مباراة ودية أخرى في إسبانيا يوم الثلاثاء ضد السنغال على ملعب خوسي ألفالاد.