تقارير تكشف عن حسم الاتفاق بين أنشيلوتي ومنتخب البرازيل
كشفت قناة "غلوبو" البرازيلية عن حدوث اتفاق حاسم بين كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، والاتحاد البرازيلي لكرة القدم برئاسة إدنالدو رودريغيز، لتولي المدرب الإيطالي مهمة قيادة "السيليساو".
ولم ترتبط البرازيل بأي مدرب بعد استقالة "تيتي" عقب الخروج من دور الثمانية لكأس العالم 2022 في ديسمبر الماضي.
وأوضحت القناة في تقرير لها، أن "الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يعتبر أن التعاقد مع أنشيلوتي مسألة مفروغ منها".
وأشارت إلى أن المدرب الإيطالي "ربما يتولى منصبه الجديد بدءا من يناير أو يونيو 2024".
وتحدثت عن أن رئيس الاتحاد البرازيلي إدنالدو رودريغيز "يعتزم الإعلان عن الاتفاق المحتمل مع المدرب الإيطالي بنهاية الشهر الجاري".
وتأتي هذه التأكيدات رغم إعلان أنشيلوتي بشكل صريح ورسمي خلال الفترة الأخيرة استمراره مع فريقه الحالي ريال مدريد الإسباني حتى نهاية عقده في صيف 2024.
وحقق منتخب البرازيل الفوز على غينيا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، مساء السبت، في مباراة ودية أقيمت على ملعب إسبانيول بإسبانيا.
وأقيمت المباراة تحت شعار "ضد العنصرية" لدعم فينيسيوس جونيور الذي تلقى هتافات عنصرية في مواجهة ريال مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني.
وسيلعب منتخب البرازيل مباراة ودية أخرى في إسبانيا يوم الثلاثاء ضد السنغال على ملعب خوسي ألفالاد.