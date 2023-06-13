رئيس الاتحاد البرازيلي: لدينا هدف واضح "التعاقد مع أنشيلوتي"

كشف إدنالدو رودريغيز، رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أنه قد يعقد اجتماعا مع كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أو ممثليه؛ من أجل مناقشة إمكانية تعيينه مدربا لمنتخب بلاده.

وأعلن أنشيلوتي أنه سيستمر مع ريال مدريد حتى نهاية عقده العام المقبل، رغم اهتمام البرازيل، لكن رودريغيز لم يستبعد انتظاره حتى يوليو 2024.

وقال في مؤتمر صحفي بمدريد لإطلاق حملة مشتركة مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم لمكافحة العنصرية: "في هذه الحالة (الانتظار حتى 2024)، لن أتخذ قرارا فرديا وسيتعين عليّ الاستماع لمشورة أعضاء الاتحاد واللاعبين، يجب أن ينسجم القرار مع فكر اللاعبين ورغبتهم وسنناقش هذا مستقبلا".