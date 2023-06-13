رئيس الاتحاد البرازيلي: لدينا هدف واضح "التعاقد مع أنشيلوتي"
كشف إدنالدو رودريغيز، رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أنه قد يعقد اجتماعا مع كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أو ممثليه؛ من أجل مناقشة إمكانية تعيينه مدربا لمنتخب بلاده.
وأعلن أنشيلوتي أنه سيستمر مع ريال مدريد حتى نهاية عقده العام المقبل، رغم اهتمام البرازيل، لكن رودريغيز لم يستبعد انتظاره حتى يوليو 2024.
وقال في مؤتمر صحفي بمدريد لإطلاق حملة مشتركة مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم لمكافحة العنصرية: "في هذه الحالة (الانتظار حتى 2024)، لن أتخذ قرارا فرديا وسيتعين عليّ الاستماع لمشورة أعضاء الاتحاد واللاعبين، يجب أن ينسجم القرار مع فكر اللاعبين ورغبتهم وسنناقش هذا مستقبلا".
وأضاف: "لدينا هدف واضح، التعاقد مع أنشيلوتي، ونحن نطارد هذا الهدف، سأبقى في إسبانيا حتى 18 يونيو وسنعقد اجتماعين. لا أستطيع القول إن أنشيلوتي سيكون حاضرا لكننا نأمل العودة للبرازيل ومعنا رسالة أكثر وضوحا بشأن موقفه".
وقال رودريغيز لوكالة رويترز للأنباء، في مارس، إن أنشيلوتي هو الخيار الأول لشغل منصب مدرب المنتخب إذا كان متاحا بنهاية الموسم الكروي في أوروبا.
وأضاف رودريغيز في المؤتمر الصحفي: "نرى أنه من أفضل المدربين في العالم. ليس فقط لشخصيته الانتصارية، لكنه الشخص المثالي للغالبية العظمى من اللاعبين.
"إنه قيادي رائع للمجموعة. كل من لعب تحت قيادته في السابق يفتقدونه ويرون أنه من أفضل المدربين في العالم. اللاعبون الصغار يريدونه. هو واحد من أفضل المدربين في العالم وسينسجم بلا شك مع أكبر منتخب في العالم".
ولم ترتبط البرازيل، التي فازت بكأس العالم خمس مرات، بأي مدرب بعد استقالة تيتي، عقب الخروج من دور الثمانية لكأس العالم 2022 في ديسمبر الماضي.