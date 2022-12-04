الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة إنجلترا ضد السنغال
تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد، إلى ملعب "البيت" في العاصمة القطرية الدوحة لمتابعة لقاء منتخبي إنجلترا والسنغال ضمن منافسات دور الستة عشر ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليًّا في قطر.
وترصد "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مباراة إنجلترا ضد السنغال في كأس العالم.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب "البيت" في الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت قطر والسعودية.
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 2 بصوت المعلق عامر الخوذيري وقناة الكأس اكسترا 1 بصوت المعلق خليل البلوشي.
مشوار المنتخبين
تأهل منتخب إنجلترا متصدرًا ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بالفوز على ويلز بنتيجة 3-0 وإيران بنتيجة 6-2 والتعادل مع أمريكا دون أهداف.
وصعد منتخب السنغال في وصافة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بالفوز على الإكوادور بنتيجة 2-1 والتغلب على قطر بنتيجة 3-1 والخسارة أمام هولندا بنتيجة 0-2.
ولم يتقابل المنتخبان من قبل في أي مناسبة ودية أو رسمية.
إنجلترا.. والطوفان الهجومي
يراهن المنتخب الإنجليزي على امتلاكه هجومًا مميزًا يستطيع خلخلة دفاعات السنغال وتحقيق النقاط الثلاث.
وسجل هجوم إنجلترا 9 أهداف في 3 مباريات وهو أكثر منتخب سجل أهدافًا بالبطولة حتى الآن.
وقال غاريث ساوثغيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن المواجهة لن تكون سهلة ضد بطل أفريقيا، مؤكدًا أن المنتخب السنغالي يملك لاعبين مميزين ومن بينهم من يلعب في الدوري الإنجليزي.
ويعتمد منتخب إنجلترا على تشكيلة تضم حارس المرمى جوردان بيكفورد وأمامه الرباعي جون ستونز وهاري ماغواير وكايل ووكر ولوك شاو في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط ديكلان رايس وبجواره جودي بيلينغهام وماسون ماونت مع ثلاثي خط الهجوم هاري كين وماركوس راشفورد وبوكايو ساكو.
السنغال.. وسلاح المفاجآت
يتطلع منتخب السنغال لمواصلة المفاجآت من أجل استكمال مشواره في كأس العالم وتكرار إنجاز نسخة 2002 حين وصل إلى ربع النهائي.
وغاب أليو سيسيه، المدير الفني، عن المؤتمر الصحفي قبل اللقاء بسبب وعكة صحية، وأكد مساعده الفرنسي ريجيس بوغاريت أن المباراة لن تكون سهلة موضحًا أن الجميع في أتم الجاهزية لخوض اللقاء.
ويعتمد منتخب السنغال على تشكيلة تضم حارس المرمى إدواردو ميندي وأمامه الرباعي كاليدو كوليبالي وعبده ديالو وإسماعيل جاكوبس ويوسف سبالي في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط بابي جاييه وباب سار وإسماعيلا سييس في غياب إدريسا غاييه للإيقاف، بينما يقود خط الهجوم ليمان نداي وإسماعيلا سار وبواليا ديا.
وقال ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، لـ"إرم نيوز"، إن المواجهة لن تكون سهلة للمنتخبين كعادة لقاءات الأدوار الإقصائية.
وأوضح أن المنتخب السنغالي لديه حوافز قوية لاستكمال المشوار ولكن غياب غاييه ومن قبله ماني سيؤثر على الفريق مؤكدًا أن المنتخب الإنجليزي يبدو أكثر خبرة داخل الملعب وأقوى هجوميًّا.