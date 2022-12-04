الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة إنجلترا ضد السنغال

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد، إلى ملعب "البيت" في العاصمة القطرية الدوحة لمتابعة لقاء منتخبي إنجلترا والسنغال ضمن منافسات دور الستة عشر ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليًّا في قطر.

وترصد "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مباراة إنجلترا ضد السنغال في كأس العالم.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب "البيت" في الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت قطر والسعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 2 بصوت المعلق عامر الخوذيري وقناة الكأس اكسترا 1 بصوت المعلق خليل البلوشي.