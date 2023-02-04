بعد تعافيه من السرطان.. هالير يهز الشباك في فوز بروسيا دورتموند على فرايبورغ

سحق بروسيا دورتموند عشرة لاعبين من ضيفه فرايبورغ بنتيجة (5-1)، إذ هز المهاجم سيباستيان هالير الشباك لأول مرة منذ عودته بعد علاج من السرطان ليتقدم الفريق إلى المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم السبت.

وقدم دورتموند، الذي يواجه تشيلسي في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا يوم 15 فبراير، أداء مذهلا ليحقق انتصاره الرابع في أربع مباريات بالدوري منذ استئناف البطولة.

ورفع الفريق رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث مثل بايرن ميونخ ثاني الترتيب والذي يحل ضيفا على فولفسبورغ، غدا الأحد.

ويتصدر أونيون برلين المسابقة وله 39 نقطة بعد تغلبه 2-1 على ضيفه ماينتس.