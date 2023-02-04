بعد تعافيه من السرطان.. هالير يهز الشباك في فوز بروسيا دورتموند على فرايبورغ
سحق بروسيا دورتموند عشرة لاعبين من ضيفه فرايبورغ بنتيجة (5-1)، إذ هز المهاجم سيباستيان هالير الشباك لأول مرة منذ عودته بعد علاج من السرطان ليتقدم الفريق إلى المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم السبت.
وقدم دورتموند، الذي يواجه تشيلسي في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا يوم 15 فبراير، أداء مذهلا ليحقق انتصاره الرابع في أربع مباريات بالدوري منذ استئناف البطولة.
ورفع الفريق رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث مثل بايرن ميونخ ثاني الترتيب والذي يحل ضيفا على فولفسبورغ، غدا الأحد.
ويتصدر أونيون برلين المسابقة وله 39 نقطة بعد تغلبه 2-1 على ضيفه ماينتس.
وتأثر فرايبورغ، الذي تراجع إلى المركز السادس برصيد 34 نقطة، بطرد كيليان سيلديليا في الدقيقة 17 لحصوله على إنذارين في غضون ثلاث دقائق.
واستفاد دورتموند من تفوقه العددي سريعا، حيث هز نيكو شلوتربيك شباك فريقه السابق فرايبورغ بضربة رأس في الدقيقة 26.
وضغط دورتموند على فرايبورغ، لكن الفريق الضيف أدرك التعادل على عكس مجريات اللعب بتسديدة من لوكاس هولر بعد فشل دفاع صاحب الأرض في إبعاد كرة في نهاية الشوط الأول.
لكن دورتموند تعافى سريعا بعد الاستراحة بتسجيل هدفين في ثلاث دقائق.
ومرر جود بلينغهام كرة بكعب القدم إلى كريم آديمي ليضعها في مرمى مارك فليكن في الدقيقة 48.
وجعل هالير، الذي تم تشخيص إصابته بسرطان الخصيتين وخضع لجراحتين بعد أسابيع من انضمامه إلى دورتموند في يوليو تموز الماضي، النتيجة 3-1 بهدفه الأول الرسمي مع الفريق بضربة رأس.
وأهدر ماركو رويس قائد دورتموند فرصة عندما سدد في العارضة من مدى قريب بعد عشر دقائق من الاستراحة.
وسدد يوليان براندت كرة بعيدة المدى اصطدمت في القائم إلى داخل المرمى في الدقيقة 69، وأكمل جيوفاني رينا الخماسية قبل ثماني دقائق من النهاية بعد طرد كريستيان شترايش مدرب فرايبورغ للاعتراض.