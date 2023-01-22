جماهير بروسيا دورتموند تستقبل سيباستيان هالير بحرارة بعد عودته من الإصابة بالسرطان
استقبلت جماهير بروسيا دورتموند، لاعبها سيباستيان هالير مهاجم الفريق، بحرارة شديدة، في أول ظهور له بعد الإصابة بمرض السرطان.
واقتنص بروسيا دورتموند فوزًا مثيرًا 4-3 من ضيفه أوغسبورغ في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم الأحد، في مباراة شهدت مشاركة المهاجم سيباستيان هالير كبديل بعد علاجه من سرطان الخصيتين.
وحل سيباستيان هالير بديلًا في مواجهة فريقه أمام نظيره أوغسبورغ، اليوم الأحد، في الدوري الألماني لتكون أول مباراة رسمية عقب إصابته بالمرض العضال.
وقامت الجماهير بالتصفيق بحرارة للاعبها سيباستيان هالير، مع هتافات مدوية له فور نزوله إلى أرض الملعب.
وكشف أطباء عن إصابة المهاجم بالسرطان خلال معسكر تدريبي قبل انطلاق الموسم في يوليو/تموز الماضي.
وكان سيباستيان هالير قد انضم وقتها لدورتموند، قبل أسابيع قليلة، مقابل 31 مليون يورو (33.24 مليون دولار).
وأحرز هالير 34 هدفًا مع أياكس أمستردام بطل هولندا، الموسم الماضي، منها 21 في الدوري و11 في دوري أبطال أوروبا.
لكن هالير غاب عن المنافسات منذ يوليو/تموز بعد اكتشاف الورم.
وخضع مهاجم ساحل العاج للجراحة والعلاج الكيماوي، خلال الأشهر القليلة الماضية، وعاد إلى التدريبات الأسبوع الماضي.
ويحتل دورتموند، الذي أشرك هالير في الشوط الثاني لأول مرة بعد خضوعه لجراحتين لعلاج سرطان الخصيتين، منذ يوليو/تموز، المركز السادس برصيد 28 نقطة.
ويتصدر بايرن ميونيخ، حامل اللقب، والذي كان قد تعادل 1-1 مع مضيفه رازن بال شبورت لايبزيج، يوم الجمعة، المسابقة برصيد 35 نقطة.