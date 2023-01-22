جماهير بروسيا دورتموند تستقبل سيباستيان هالير بحرارة بعد عودته من الإصابة بالسرطان

استقبلت جماهير بروسيا دورتموند، لاعبها سيباستيان هالير مهاجم الفريق، بحرارة شديدة، في أول ظهور له بعد الإصابة بمرض السرطان.

واقتنص بروسيا دورتموند فوزًا مثيرًا 4-3 من ضيفه أوغسبورغ في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم الأحد، في مباراة شهدت مشاركة المهاجم سيباستيان هالير كبديل بعد علاجه من سرطان الخصيتين.